Disponible depuis fin 2017, l'outil de capture d'écran Firefox Screenshot inclut désormais des options pour éditer les images.

Depuis la version 56 de Firefox, les internautes ont accès à un outil permettant de prendre très facilement des captures d’écran sur le web. Il leur suffit de se rendre sur la page désirée et de cliquer sur les points de suspension apparaissant dans la barre d’adresse. De là, l’option « Prendre une capture d’écran » apparaît et il ne reste plus qu’à choisir la zone à capturer (toute la page ou bien une partie précise).

Diablement pratique — à la rédaction, il nous arrive de nous en servir pour illustrer certains sujets — , la fonctionnalité, sobrement intitulée Firefox Screenshots, a bénéficié d’une mise à jour qui permet d’effectuer des annotations à même la capture d’écran. Pour cela, il faut au préalable téléverser l’image sur les serveurs de Mozilla (par défaut, les contenus sont conservés deux semaines).

Éditer une image avec Screenshot

Une fois cette étape effectuée, c’est-à-dire en cliquant sur le bouton bleu « Enregistrer », vous serez redirigé sur une nouvelle page. Une icône représentant un crayon figure en haut à droite de l’écran. Cliquez dessus pour ouvrir l’éditeur d’image ainsi que le menu (qui est assez basique : vous pouvez rogner l’image, tracer au stylo, surligner et choisir une couleur) et faites les modifications que vous voulez.

L’arrivée des annotations a été annoncée le 12 mars 2018 par John Gruen, le responsable produit des expérimentations avec Firefox. C’est d’ailleurs par ce biais-là que Firefox Screenshots a été imaginé et présenté au public pour la première fois en 2016. À l’époque, Page Shot, c’était son nom, était proposé en test avec un outil anti-pistage et une option pour miniaturiser une vidéo en cours de lecture