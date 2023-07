Une dernière mise à jour de Firefox a été envoyée à Windows 7 et 8. Mozilla tourne la page de ces deux systèmes d’exploitation.

C’est un chapitre qui se clôt pour Firefox. Depuis le 4 juillet, le navigateur web est abandonné par son éditeur, Mozilla, pour Windows 7 et 8, deux systèmes d’exploitation désormais obsolètes. Une ultime mise à jour a été déployée, avec la version 115 de Firefox. C’est la dernière que reçoivent les internautes qui sont encore sur ces deux OS.

Plus exactement, celles et ceux qui sont encore sur ces deux plateformes vont être automatiquement déplacés sur une version de Firefox de support de long terme, appelé « ESR » (Extended Support Release). Celle-ci permet de recevoir encore des patchs de sécurité cruciaux. En revanche, le navigateur lui-même n’évoluera plus du tout.

Des systèmes d’exploitation abandonnés par Microsoft

La décision de Mozilla suit celle prise par Google pour Chrome et Microsoft pour Edge. Les deux entreprises ont aussi décidé de ne plus faire évoluer leur navigateur sur ces systèmes d’exploitation, et de ne plus pousser de correctif. La raison ? Microsoft a lui-même décidé de ne plus maintenir Windows 7 et 8, deux OS sortis en 2009 et 2012, au-delà de janvier 2023.

Mozilla aura pris en charge Windows 7 et 8 respectivement pendant 14 et 11 ans, et la décision est notamment influencée par la propre décision de l’éditeur de ces deux OS de ne plus s’en occuper. La version 115 de Firefox apporte 14 correctifs de sécurité à la gravité variable, ainsi que plusieurs nouveautés et changements figurant dans les notes de mises à jour.

Microsoft a mis à disposition des possibilités de migration vers ses systèmes plus récents, comme Windows 10 (sorti en 2015) et Windows 11 (sorti en 2021). Il est recommandé de migrer, afin de toujours recevoir des correctifs de sécurité. Les personnes qui demeurent sur Windows 7 et 8 s’exposent à un risque croissant, à mesure que des failles seront trouvées et exploitées.

