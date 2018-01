Le prototype du Mirabook était présenté l'an dernier, lors du CES 2017. Après une campagne de crowdfunding réussie, ses fabricants annoncent son lancement pour mai prochain.

Un ordinateur portable un peu particulier, permettant de faire basculer un smartphone en mode PC : c’est l’idée à l’origine du Mirabook, un dock développé par la startup française Miraxess. Nos confrères de FrAndroid l’avaient testé l’année dernière, à Las Vegas, lors du CES 2017. Une campagne de financement de l’objet, lancé en avril 2016, a atteint 200 % de l’objectif. L’équipe est désormais confiante pour un lancement en mai 2018, d’abord auprès des financeurs.

Ecran 13 pouces et autonomie de 10 heures

Le Mirabook se présente sous la forme d’un petit PC portable, un écran 13 pouces Full HD, un clavier (AZERTY ou QWERTY), un touchpad et diverses connectiques (USB, HDMI, slot SD). Les créateurs revendiquent une autonomie de 10 heures.

Pour l’utiliser, vous aurez besoin d’un smartphone compatible USB Type-C Display Port. Le câble est déjà intégré au Mirabook. L’écran du dock affiche ainsi le contenu de votre smartphone, soit via un mode PC intégré, soit avec le mode mirrorring, et vous permet d’utiliser ses fonctionnalités et ses applications. Selon FrAndroid, l’équipe Miraxess développe également un mode Oxi afin de proposer une interface plus adaptée. Par ailleurs, le Mirabook fonctionnera aussi sans-fil, grâce à un récepteur.