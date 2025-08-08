Un SSD permet non seulement d’augmenter l’espace de stockage de votre PlayStation 5, mais aussi celui de votre PC. De nombreux modèles offrent d’excellentes performances, et certains sont même équipés d’un dissipateur thermique intégré, comme ce modèle de Crucial. Avec 1 To et des vitesses jusqu’à 11 000 Mo/s, c’est assurément un modèle de choix.
Le récent SSD Crucial P510 de 1 To avec dissipateur thermique est vendu autour de 149,99 € à sa sortie. Il est en ce moment proposé au prix de 100,99 € sur Amazon, grâce à un coupon à cocher sur la page du produit.
C’est quoi, ce SSD de Crucial ?
Ce modèle PCIe 5.0 x4 Gen5 NVMe M.2 offre des vitesses allant jusqu’à 11 000 Mo/s en lecture séquentielle et 9 500 Mo/s en écriture. Ce sont donc des débits très élevés qui sont proposés par ce SSD de Crucial. Vous bénéficierez de temps de chargement plus courts pendant vos jeux, ainsi que d’une meilleure réactivité du système, pour une expérience plus fluide et agréable.
Le dissipateur thermique intégré au Crucial P510 évite de plus les risques de surchauffe et permet de conserver les performances du SSD.
À ce prix, ce SSD de 1 To est-il une bonne affaire ?
100 € (et 99 centimes) pour un SSD de 1 To compatible PS5 avec un dissipateur thermique intégré, c’est une très bonne affaire pour stocker le prochain Battlefield 6. Le Crucial P510 offre 1 To de stockage, parfait pour accueillir de nombreux jeux sur votre console. Avec la taille croissante des jeux, cet espace supplémentaire est précieux. Ce SSD est également idéal pour un PC, afin de stocker facilement davantage de fichiers et applications.
Les points à retenir sur le Crucial P510 :
- Des vitesses de transfert jusqu’à 11 000 Mo/s
- Un dissipateur thermique intégré
- Compatible avec la PS5
Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.