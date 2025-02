Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Le Kindle Scribe est une liseuse haut de gamme d’Amazon qui permet aussi de prendre des notes. Elle embarque un stylet et peut ainsi servir de véritable carnet. Elle est en ce moment disponible moins cher sur Amazon pour la première fois depuis sa sortie.

C’est quoi, la promotion sur le Kindle Scribe ?

Le nouveau Kindle Scribe 2024, modèle 16 Go avec stylet basique, est normalement vendu 429,99 €. Il est actuellement proposé sur Amazon au prix de 359,99 €. Les modèles 32 Go et 64 Go sont aussi en promotion avec une réduction de 70 €.

C’est quoi, cette liseuse d’Amazon ?

Le Kindle Scribe de 2024 est une liseuse de la gamme Kindle de dimensions 196 × 230 × 5,7 mm pour un poids de 433 g. La taille ne change pas par rapport au modèle précédent, mais la façade de l’appareil a été revue et corrigée, avec des bords d’écran moins larges, notamment la bordure gauche de la façade réduite. En résulte une liseuse beaucoup plus élégante et surtout, davantage ergonomique.

L’écran Paperwhite antireflets de 10,2 pouces est doté d’une très bonne luminosité, de jour comme de nuit, et est adapté à la lecture et à l’écriture. L’éclairage chaud est réglable et offre en effet un bon confort de lecture, en intérieur comme en extérieur, à la lumière du soleil. L’ajustement automatique de la luminosité en fonction de l’éclairage est précis et consulter la liseuse n’est jamais désagréable. Quant au rendu papier, l’impression est bluffante et la finesse des traits permet d’afficher des illustrations, BD et manga. N’espérez pas cependant lire One Piece au bord de l’eau, la liseuse n’étant pas étanche.

Le Kindle Scribe est d’une taille idéale // Source : Amazon

Est-ce que le Kindle Scribe est intéressant à ce prix ?

Ce nouveau modèle Scribe est tout de suite plus intéressant en promotion, si vous avez l’utilité d’une liseuse qui fait carnet de notes. Le nouveau stylet, lui aussi mis à jour, permet de prendre des notes avec la sensation d’écrire comme sur un véritable carnet papier. Il est muni d’un bouton pour les raccourcis, d’une gomme et se fixe magnétiquement sur le côté du Kindle. Le stylet propose plusieurs largeurs de trait, un mode surligneur, ainsi qu’un outil pour annuler la dernière action. Vous retrouverez aussi des dossiers afin d’organiser facilement vos prises de notes aux formats PDF et Word.

En ce qui concerne sa fonction première de liseuse, la gamme Kindle s’accompagne d’une large bibliothèque de contenu, via l’abonnement Kindle. Ce dernier vous permet d’accéder à un catalogue de presque 40 000 ebooks en français, des magazines et des bandes dessinées. Enfin, côté autonomie, Amazon promet 12 semaines d’utilisation avec une seule charge, avec la connexion sans fil désactivée.

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Forfait mobile : comparez toutes les offres 4G et 5G sans engagement Comparateur forfait mobile sans engagement

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Marre des réseaux sociaux ? Rejoignez la communauté Numerama sur WhatsApp !