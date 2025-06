Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Ce n’est pas parce que la Switch 2 est sortie qu’il ne faut plus regarder du côté de la première Switch, surtout que c’est vers elle que se trouvent de très bonnes affaires.

La Switch 2 vient de débarquer, mais la Switch Lite n’a pas dit son dernier mot. Ultra compacte, solide et 100 % comme une console portable, elle est en quelque sorte la Game Boy d’aujourd’hui. C’est ce modèle qui profite en ce moment de la meilleure promotion.

La Nintendo Switch Lite est vendue 199 € à sa sortie. La Fnac propose en ce moment le pack avec la Nintendo Switch Lite, le jeu Prince of Persia: The Lost Crown, une pochette de rangement et une carte microSD de 128 Go, au prix de 189,99 €.

C’est quoi cette Switch Lite déjà ?

Vos données méritent d’être mieux protégées. Les escroqueries, les virus et les ransomwares ne sont plus une fatalité. Protégez votre vie privée et vos données personnelles avec Bitdefender et profitez de votre vie numérique en toute sérénité.

La Nintendo Switch Lite est une version uniquement portable de la Switch classique, que vous ne pourrez donc pas brancher à votre téléviseur. Elle ne possède pas non plus de Joy-Con détachables. Ses dimensions sont de 20,8 × 1,39 × 9,11 cm pour 275 g, et elle offre une prise en main idéale. Sa dalle LCD de 5,5 pouces d’une définition HD de 1280 × 720 pixels permet de jouer dans de bonnes conditions, malgré un manque de luminosité.

La Nintendo Switch Lite // Source : Louise Audry pour Numerama

Elle dispose d’un espace de stockage de 32 Go, dont un peu plus de 6 occupés par le logiciel de la console. La carte microSD de 128 Go qui accompagne la console est donc bienvenue pour augmenter sa capacité et conserver vos jeux dans la console. La Switch Lite possède une autonomie de 6 h environ, avec une luminosité raisonnable.

Est-ce que ce pack Switch avec Prince of Persia vaut le coup ?

Moins de 200 € pour une Switch Lite et un jeu, c’est une excellente affaire. Prince of Persia: The Lost Crown est de plus un excellent titre qui se joue très bien sur console portable. Le titre en 2,5D s’inscrit dans le genre Metroidvania, et mélange action et exploration. Vous êtes chargé de secourir le prince de Perse dans une aventure rythmée par de nombreux combats, et beaucoup d’exploration, comme le genre l’oblige.

Le gameplay nerveux est terriblement efficace de précision, et votre personnage est rapide et agile, et répond parfaitement bien à chaque commande. Manette en main, The Lost Crown est un titre grisant qui se parcourt avec plaisir.

Les points à retenir sur la Switch Lite :

Légère et à la bonne ergonomie

Une autonomie de 6 h maximum

Un jeu, une pochette et une carte microSD

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Forfait mobile : comparez toutes les offres 4G et 5G, avec ou sans engagement Comparateur forfait mobile sans engagement

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama

Marre des réseaux sociaux ? Rejoignez la communauté Numerama sur WhatsApp !