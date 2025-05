Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] La Fnac brade de temps à autre sa carte Fnac+ pendant quelques jours. Ce n’est cette fois-ci pas une promotion, mais un cadeau, qui accompagne le service de l’enseigne.

Si vous faites régulièrement des achats dans un magasin Fnac ou sur le site de l’e-commerçant, la carte Fnac+, sans être indispensable, peut vous apporter quelques bonus sympathiques. En plus des nombreux avantages dans les magasins et sites Fnac et Darty, elle s’accompagne en ce moment d’un crédit de 30 €. Un montant idéal pour s’offrir, au hasard, un ou plusieurs jeux qui se trouvent dans votre wish-list depuis un bout de temps.

La carte Fnac+ devient, le temps de l’opération, la carte Fnac+ Jackpot. Elle est proposée au tarif de 19,99 € pour un an, et est automatiquement créditée d’une cagnotte de 30 €.

L’offre est réservée exclusivement aux nouveaux adhérents ayant acheté une carte Fnac+, dans la limite de 6 500 cartes maximum, du 26 mai 2025 au 30 mai 2025. Vous pourrez résilier votre adhésion à la fin des 12 mois.

Quels jeux s’offrir avec les 30 € de la carte Fnac+ ?

Une cagnotte de 30 € sur votre carte Fnac+, c’est une cagnotte suffisante pour plusieurs jeux en promotion sur les stores des consoles. Avec 30 €, vous pouvez acheter des cartes directement sur le site de La Fnac :

Il vous suffit ensuite de vous rendre dans votre compte Sony, Microsoft ou Nintendo, et de l’approvisionner avec le code de téléchargement que vous venez d’acheter.

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered est disponible sur PC, Xbox Séries et PlayStation 5 au prix de 54,99 €, uniquement en version dématérialisée. Vous le trouverez dans le Xbox Game Pass, via un abonnement au prix de 17,99 €.

Sorti un peu par surprise, ce remaster de The Elder Scrolls IV: Oblivion se déroule toujours dans la province de Cyrodiil, cœur politique de l’empire de Tamriel. Vous incarnez un héros qui doit aider l’héritier du trône à succéder à son père afin d’éviter que l’empire ne tombe entre de mauvaises mains. Simple refonte graphique, l’expérience de jeu est (trop) proche de l’original pour se savourer pleinement. Tant pis, les graphismes magnifiques aident à apprécier cette expérience qui accuse par moment son coup. Le monde ouvert gagne en crédibilité, grâce à un gros travail sur les éclairages et les textures. De nouvelles animations font aussi leur apparition et le gameplay est modernisé, avec des déplacements plus fluides et des combats moins austères.

The Elder Scrolls IV : Oblivion Remastered // Source : Bethesda

L’intégralité des extensions de l’époque sont incluses, pour un contenu énorme d’une bonne centaine d’heures de jeu. Dommage que ce remake fasse d’ailleurs l’impasse sur la VF et ne propose que des voix en anglais.

Le Vaillant Petit Page

Le Vaillant Petit Page est proposé sur l’eShop de Nintendo au prix de 29,99 €, soit tout juste le prix de votre cagnotte carte Fnac+, dont vous pouvez vous servir pour acheter deux cartes Nintendo eShop d’une valeur de 15 €.

Le monde du Petit Page est un livre jeunesse, où le héros, Laïus, évolue dans ses pages. L’infâme Ragecuite, son antagoniste, trouve un moyen de changer l’histoire et va éjecter Laïus du livre pour façonner un nouvel album à son image.

Le Vaillant Petit Page // Source : Capture PS5

Le titre mélange jeu d’aventure en 2D à la Zelda de l’époque SNES, et jeu en 3D plus classique. Vous devrez alterner entre les pages du monde du livre et le monde réel dans la chambre de Sam, un petit garçon fan du Vaillant Petit Page. Une histoire amusante et haletante dans un monde coloré qui plaira autant aux jeunes joueuses et joueurs qu’aux plus vieux, le temps d’une dizaine d’heures de jeu.

Clair Obscur Expedition 33

Clair Obscur Expedition 33 // Source : Sandfall Interactive

Clair Obscur: Expedition 33 est disponible sur PlayStation 5 et Xbox Series et PC, au tarif de 49,99 €. Le jeu est aussi disponible sur le Game Pass. L’abonnement d’un mois au Game Pass pour jouer sans frais supplémentaires sur Xbox Series est au prix de 17,99 €.

Le jeu est aussi disponible en version physique sur PS5, mais actuellement en rupture de stock un peu partout. Le titre sera de nouveau disponible le 04 juin 2025 et il est possible de précommander le réassort, au prix de 49,99 €.

Clair Obscur Expedition 33 est un RPG au tour par tour au scénario maîtrisé et à la direction artistique sublime, du studio français Sandfall Interactive. Vous incarnez Gustave et ses compagnons, en charge d’une expédition pour mettre fin aux agissements de la Peintresse, une étrange figure mystique qui condamne l’humanité à mourir à un âge donné. Le gameplay dynamique, à base d’actions basées sur le timing, les parades et les esquives, apporte un vent de fraîcheur au genre du tour par tour –même si la formule est quelque peu punitive par moments.

Quant à la direction artistique, résolument française, elle prend autant à l’art nouveau, qu’à l’impressionnisme ou qu’à la SF contemporaine. Un bon jeu doté de doublage français de qualité et d’une BO à tomber.

C’est quoi, la carte Fnac+ ?

La carte Fnac+ vous offre des remises sur le site de la Fnac et Darty et en magasin, ainsi que de nombreux avantages :

La livraison en un jour ouvré, gratuitement et illimitée

Des remises de 5 % sur les livres ou les produits high-tech.

Des remises multi-enseignes via le Pass Partenaires.

Vous cumulez aussi une cagnotte utilisable sur les sites de la Fnac et de Darty, et en magasin, grâce à des achats de produits identifiés « choix durable », d’avis clients vérifiés ou encore quand vous offrez une seconde vie à vos produits.

Des billets de spectacles à prix réduits

Des réductions sur différentes plateformes de musique ou de presse en ligne, donc un accès à Deezer Famille gratuitement, ou au service ePresse.fr, tout deux pendant quatre mois. Passé cette période, les abonnements reviennent à leur prix standard, sauf si vous résiliez.

