MBDA a présenté lors du salon du Bourget 2025 le One-Way Effector, un armement de type drone-missile qui doit servir à saturer les défenses aériennes adverses. Pour cela, l’engin a un long rayon d’action et est pensé pour être produit massivement, jusqu’à un millier d’unités par mois.

Les théâtres d’opération en Ukraine ou au Moyen-Orient — notamment dans le conflit Iran-Israël — l’ont montré ces dernières années : surclasser les défenses aériennes nécessite de plus en plus souvent de les saturer avec un maximum de projectiles à intercepter. Mais encore faut-il pouvoir les fabriquer en masse, à un coût rendant supportable ce rythme industriel.

C’est dans ce cadre que s’inscrit MBDA, l’une des plus grandes entreprises de l’Europe de la défense, et notamment spécialisée dans la production de missiles (Mistral, Meteor, Exocet, SCALP/Storm Shadow, Milan…). Le groupe a profité de l’édition 2025 du salon du Bourget pour présenter le One Way Effector, une nouvelle solution de frappe à longue portée et de « moindre coût », destinée à saturer les défenses adverses.

Frapper dans la profondeur, produire en masse, et à bas coût

Selon les indications données au JDD par le patron de MBDA, Éric Béranger, le One Way Effector a une portée de 500 kilomètres, ce qui permet de viser la grande profondeur — suffisant pour atteindre en théorie Moscou depuis la frontière ukrainienne, par exemple, ou n’importe quelle zone de la Crimée en étant assez loin de la ligne de front.

Côté production, le missilier européen estime pouvoir tenir une cadence très élevée (jusqu’à 1 000 unités par mois), ce qui permettrait de rapidement reconstituer des stocks après une opération ponctuelle ou maintenir une pression de saturation constante dans la durée, avec des centaines de tirs chaque mois, reconstitués au fil de l’eau.

Vue d’artiste du One-Way Effector. // Source : MBDA

Pour rendre effective une telle cadence, MBDA a reconnu s’être rapproché d’un géant français de l’industrie automobile, dont le nom n’a pas été rendu public à ce stade. Il s’agit d’un « nouveau schéma industriel », qui permet au fabricant de missiles de profiter de l’expérience de son partenaire en matière de production de masse et de ses installations.

Autre intérêt du One Way Effector : il va « obliger les défenses anti-aériennes les plus sophistiquées à se découvrir, facilitant leur repérage et leur neutralisation, conjointement avec l’utilisation d’autres systèmes de frappe longue portée », anticipe MBDA.

Chaque One Way Effector, qui tient à la fois du drone et du missile, aura une charge explosive suffisamment forte pour forcer l’ennemi à l’intercepter, au risque de se prendre des dégâts significatifs. En somme, c’est un drone explosif qui n’est pas sans rappeler ce que fait par exemple l’Iran avec le Shahed, dont se sert la Russie pour submerger l’Ukraine.

Il a d’ailleurs été décrit comme un « Shahed français », rapporte Le Figaro. Outre l’appui du secteur automobile, MBDA dit que le One Way Effector, dont le vol inaugural est attendu à l’automne, mobilise aussi un spécialiste des drones.

