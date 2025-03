Lecture Zen Résumer l'article

Le géant de l’aviation Airbus a présenté son projet LOAD, un drone conçu pour traquer les drones kamikazes. Cet engin doit faire face aux nouvelles tactiques militaires fondées sur la saturation du ciel par des engins autonomes.

Airbus prépare la bataille des drones. À l’occasion du salon « Unmanned Systems X », qui se tient jusqu’au 26 mars à Bonn, en Allemagne, Airbus Defence & Space a dévoilé LOAD (« LOw-cost Air Defence »), un nouveau système de défense aérienne destiné à lutter contre la menace grandissante des drones kamikazes.

D’après Air&Cosmos, Ce drone de défense doit répondre à un problème opérationnel : l’usage de missiles coûteux pour abattre des drones suicide, développés à bas-cout. L’utilisation massive des drones Shahed-136 d’origine iranienne par la Russie en Ukraine, y compris contre des cibles civiles, offre un aperçu de la guerre moderne, où le ciel est saturé par ces engins.

Un Shahed-136 échoué en Ukraine. // Source : OLEKSII SAMSONOV /GLOBAL IMAGES UKRAINE

Les grands industriels, tels que Airbus, explorent ainsi des solutions où des drones combattent d’autres drones afin de faire face à ces menaces.

Doté d’une portée de plus de 100 km, le LOAD est catapulté et piloté à distance via une station de contrôle au sol. L’appareil peut transporter plusieurs missiles pour neutraliser au moins trois drones ennemis dans les airs. Il utilise des données radar et d’imagerie aérienne pour repérer et intercepter les menaces. Une fois sa mission terminée, il déploie un parachute pour être récupéré.

Un drone de combat sans technologies américaines

Le LOAD étant conçu exclusivement avec des composants européens, il échappe aux restrictions américaines ITAR, ce qui facilite son déploiement. Les restrictions ITAR (International Traffic in Arms Regulations) sont des régulations américaines qui contrôlent l’exportation et le transfert de technologies militaires, limitant ainsi leur accès aux pays étrangers sans autorisation préalable du gouvernement des États-Unis.

Son intégration à d’autres plateformes et radars, ainsi que son couplage avec divers appareils, est à l’étude afin de renforcer la surveillance dans les zones où les radars terrestres montrent leurs limites.

Le premier vol du LOAD est prévu avant la fin de l’année, avec une mise en service annoncée pour 2027.

