Lecture Zen Résumer l'article

Les États-Unis ont choisi le nom officiel pour désigner leur nouvelle arme hypersonique à longue portée (LRHW). Un nom symbolique et cliché, déjà en usage de manière officieuse, mais qui doit refléter les nouvelles capacités de frappe du pays.

C’était un surnom en usage depuis quelques années, pour désigner la nouvelle arme hypersonique à longue portée des États-Unis (LRHW, pour Long-Range Hypersonic Weapon). Un sobriquet typiquement « américain », qui visait à évoquer la puissance militaire américaine de façon évidemment très imagée : l’aigle fondant sur sa proie, toutes griffes dehors.

Mais depuis la fin avril, c’est désormais son nom officiel. Le département de la Défense américain confirme que le changement de statut de « Dark Eagle », qui n’est plus dorénavant un petit nom. Un nom quelque peu cliché, mais que le Pentagone assume : il reprend un symbole national tout en jouant sur l’imaginaire associé à l’armée américaine.

Ainsi, le nom célèbre l’aigle, « un maître chasseur connu pour sa vitesse, sa furtivité et son agilité », tout en soulignant les facultés du LRHW : celles de « désintégrer les capacités de l’adversaire, y compris les systèmes anti-accès/de déni de zone, les communications, les tirs à longue portée et d’autres cibles de valeur ou réactives. »

Le message pas du tout subtil de l’Amérique en matière d’armement. // Source : Paul

Surtout, cela doit mettre l’accent sur les performances du LRHW : vitesse, précision, manœuvrabilité, capacité de survie ou encore polyvalence. En plus d’être l’oiseau national, représentant « l’indépendance, la force et la liberté », ce Dark Eagle évoque « la puissance et la détermination » du pays et, surtout, la « létalité » de son armement.

Ces dernières années, le surnom de Dark Eagle a gagné en notoriété dans les médias et parmi le public, à mesure que le programme LRHW a avancé. Une tendance qui a fini par convaincre aussi l’armée de s’en servir — cela, même si les États-Unis sont représentés en réalité par un pygargue à tête blanche, et non pas par un aigle du genre aquila.

Un nouveau test fin avril

Le LRHW a bouclé il y a quelques mois un test important sur cette nouvelle arme hypersonique, dont le but est de frapper des cibles dans la très grande profondeur — avec une portée évaluée à 2 800 km. Cela, en se déplaçant à plus de cinq fois la vitesse du son (6 100+ km/h), avec une forte maniabilité, pour déjouer l’interception en cas de détection.

Selon Ars Technica, le Dark Eagle a fait l’objet d’un test tout récent depuis Cap Canaveral, en Floride. Cependant, la réussite de l’essai demeure assez incertaine, l’armée américaine ne l’ayant pas commentée particulièrement. Un succès permettrait un déploiement opérationnel de LRHW dès 2025, selon nos confrères.

Le Dark Eagle, ou Long-Range Hypersonic Weapon. // Source : Pentagone

Le LRHW a vocation à accueillir de l’armement conventionnel. D’autres pays travaillent sur des capacités semblables ou disposent de moyens analogues : la Russie, par exemple, a marqué les esprits en novembre dernier avec le missile hypersonique Oreshnik utilisé contre l’Ukraine. Sa particularité ? Il peut accueillir un armement nucléaire.

De son côté, la France est aussi sur le coup, avec des moyens d’interception (les futurs systèmes SAMP/T NG) et des facultés offensives, y compris dans le domaine de la dissuasion, avec le futur missile nucléaire ASN4G. Difficile de faire autrement : l’irruption de la capacité hypersonique dans le militaire est en train de bouleverser la donne.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama