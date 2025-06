Lecture Zen Résumer l'article

Après l’opération israélienne en Iran, Téhéran a riposté dans la nuit avec de nombreux drones et missiles. Jérusalem en a intercepté un nombre important, y compris dans l’espace.

C’est une histoire qui se répète. Comme en 2024, le nouvel affrontement entre l’Iran et Israël a exploité un large spectre de capacités militaires, y compris des moyens de pointe, comme l’interception de missiles balistiques dans l’espace, avant qu’ils ne puissent toucher leur cible. Une vidéo montre notamment l’une de ces armes se faire détruire.

Filmée dans la nuit du 13 au 14 juin 2025, cette séquence de quelques secondes montre une pluie de projectiles en train de s’abattre en Israël. Ces tirs s’inscrivent dans le cadre de la campagne de bombardements ordonnée par l’Iran, qui a mobilisé des missiles et des drones Shahed, en représailles à une attaque massive subie la veille.

Israël a en effet déclenché l’opération Rising Lion 24 heures avant, dans le but affiché de porter un coup d’arrêt au programme nucléaire militaire de Téhéran. Jérusalem a frappé des installations nucléaires dans tout le pays, et procédé à des assassinats ciblés, dont des physiciens et des hauts cadres de l’armée iranienne.

Cette vidéo, comme bien d’autres ayant circulé sur les réseaux sociaux, a été relayée notamment par The War Zone, une revue spécialisée dans les sujets de défense, et OSINTtechnical, un compte Twitter très suivi se dédiant aux sujets militaires et géopolitiques. Elle illustre par ailleurs la dimension multi-couches de la défense aérienne israélienne.

Une défense aérienne multi-couches, aidée par d’autres pays

Si le dispositif dit du Dôme de fer est le plus connu, le pays mobilise aussi d’autres systèmes complémentaires, en raison d’une menace protéiforme — comme les essaims de drones, qui n’existaient pas encore il y a quelques années. Cela inclut des lasers (Iron Beam), qui ont en outre la particularité d’être très économiques à l’emploi.

Israël dispose des armes pour intercepter des missiles balistiques iraniens circulant dans la zone exo-atmosphérique, à commencer par le missile anti-balistique Arrow 3. Il aurait également servi déjà au printemps 2024, lors d’un précédent conflit entre les deux pays, pour détruire d’autres missiles se trouvant dans l’espace.

Cependant, on ignore si c’est bien un Arrow 3 qui a servi ici. On sait que les États-Unis ont déployé en octobre 2024 un système antimissile THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) en Israël, justement pour l’aider à consolider ses défenses. La batterie THAAD a aussi la faculté de tirer sur des menaces se trouvant au-delà de l’atmosphère.

Bien que très performants, les systèmes de défense aérienne utilisés par Israël ne sont pas infaillibles. Certains tirs de drones ou de missiles ont pu passer à travers le Dôme de fer et atteindre des zones habitées. Le bilan est pour l’instant établi en Israël à 3 morts et 90 blessés. D’autres vagues de missiles et de drones pourraient survenir.

La défense d’Israël bénéficie par ailleurs d’une aide étrangère pour parer les tirs iraniens. Ainsi, lors d’une première phase de la riposte de Téhéran, certains drones ont été abattus par la Jordanie. Emmanuel Macron a fait savoir que « si Israël devait être attaqué, la France participerait aux opérations de défense d’Israël ». Comme en 2024, avec d’autres.

