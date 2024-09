Lecture Zen Résumer l'article

L’armée française sera dotée de 12 systèmes SAMP/T NG (Nouvelle Génération) d’ici à 2035. Ces nouveaux dispositifs seront taillés pour répondre aux menaces hypersoniques, et seront plus efficaces face à certains risques, ce qui inclut les leurres, les brouillages et les cyberattaques.

C’est par un tweet que Sébastien Lecornu, ministre démissionnaire du gouvernement Attal, en charge de la défense, a annoncé la nouvelle. À partir de 2026, l’armée française sera mieux équipée pour faire face à des tirs éventuels de missiles hypersoniques. Cela, grâce à l’arrivée d’une nouvelle version du SAMP/T.

SAMP/T, c’est l’acronyme de Système sol-air moyenne portée/terrestre, un système antimissiles développé conjointement par la France et l’Italie. Huit exemplaires équipent déjà l’armée française, tandis que les forces italiennes en ont cinq. Ils embarquent des missiles supersoniques Aster 30. Il y en a huit par emplacement dans la plateforme de tir.

Traiter les menaces au-delà de Mach 5

Le SAMP/T, également surnommé Mamba, doit justement faire l’objet d’une modernisation dans les deux prochaines années pour être capable de traiter plus efficacement les vecteurs ultrarapides et hautement agiles. Il s’agit en l’espèce de pouvoir répondre au développement des armes hypersoniques, utilisées pour la première fois durant la guerre en Ukraine.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Le vol supersonique est atteint à Mach 1, soit 1 225 km/h (une valeur qui vaut pour une pression atmosphérique normale, au niveau de la mer, et avec une température de 15 °C). Des avions, comme le Rafale ou le Concorde, sont capables d’aller plus vite. On dit alors que le mur du son est franchi, ce qui déclenche un « bang » sonique.

Le domaine de l’hypersonique démarre au-delà de Mach 5, avec une vitesse d’au moins 6 100 km/h. Ici, on trouve certains missiles, mais également des capsules spatiales durant leur rentrée atmosphérique et des fusées. À cette vitesse, des interactions de chocs hypersoniques surviennent, note l’Office national d’études et de recherches aérospatiales.

Il est à noter que l’Aster 30, déjà en service dans le Mamba, n’est pas si loin du seuil de Mach 5. Selon son constructeur MBDA, il peut se déplacer à Mach 4.5 (5 555 km/h environ).

Pour aller plus loin « Tout le monde attend avec impatience les lasers » : la France compte durcir ses frégates contre les drones

12 SAMPT/NG dans les forces d’ici 2035

Au total, les forces armées hexagonales auront 12 systèmes SAMP/T NG (NG, pour Nouvelle Génération). Les livraisons doivent s’étaler de 2026 à 2035. Dans un communiqué parallèle, diffusé le 17 septembre, le ministère des Armées évoque par ailleurs une campagne de tirs qui doit avoir lieu dès le mois d’octobre 2024.

Selon le ministère des Armées, le Mamba NG va conserver les atouts du système, avec une couverture radar étendue (350 km), une capacité accrue contre les menaces balistiques. Il est aussi dit qu’il sera meilleur face aux leurres, aux brouillages et aux attaques cyber. La fiche technique du Mamba de première génération est disponible sur le site du ministère.

Mamba est un projet qui implique les industriels Eurosam, Thales et MBDA.

Deux systèmes de tir Mamba. // Source : Ministère des Armées

La mise en place d’une défense antimissile couvrant l’hypersonique tient de toute évidence compte des développements sur le front russo-ukrainien. Il a été rapporté plusieurs utilisations du Kh-47M2 Kinjal, un missile russe qui pourrait voler jusqu’à Mach 10 (12 348 km/h). Cependant, le Kinjal aurait été aussi contré par de « simples » systèmes Patriot.

Le développement du SAMP/T vers l’hypersonique avait déjà été mentionné par Emmanuel Chiva, le délégué général pour l’armement, au cours d’un entretien donné au Figaro en mai 2024. Il indiquait que le successeur de l’actuel Mamba « sera l’un des seuls systèmes au monde capable d’arrêter un missile hypervéloce ».

Le domaine de l’hypersonique n’est pas seulement considéré sur un plan défensif. Des possibilités plus offensives sont étudiées, avec des concepts d’avions militaires (projet Espadon), des planeurs expérimentaux (projets V-MAX et V-MAX 2) et des missiles, avec le développement d’une nouvelle arme, appelée ASN4G, pour la dissuasion nucléaire.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+