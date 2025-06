Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Le dernier smartphone milieu de gamme de Google, excellent concurrent à l’iPhone 16e d’Apple, est encore meilleur en promotion.

Les smartphones milieu de gamme sont souvent plus populaires que le haut de gamme, souvent vendu à un prix bien trop élevé. Les constructeurs mettent donc de plus en plus en avant des smartphones aux bonnes performances et vendus à des prix concurrentiels. Google vient de sortir un nouveau modèle de sa gamme Pixel 9, au rapport qualité-prix imbattable, le Pixel 9a, en ce moment en promotion.

Le Google Pixel 9a 128 Go est vendu 549 €. Il est en ce moment disponible au prix de 499,99 € sur le site de Boulanger. Une batterie externe à la charge rapide, d’une capacité de 10 000 mAh, est offerte avec le smartphone.

C’est quoi, le dernier Pixel de Google ?

Vos données méritent d’être mieux protégées. Les escroqueries, les virus et les ransomwares ne sont plus une fatalité. Protégez votre vie privée et vos données personnelles avec Bitdefender et profitez de votre vie numérique en toute sérénité.

Malgré des bordures encore un peu trop épaisses par rapport aux autres modèles de la gamme, le Pixel 9a possède un joli design. Son cadre en aluminium transpire le premium, et ses lignes gracieuses ainsi que son bloc photo parfaitement intégré lui donne fière allure. Sa dalle de 6,3 pouces à la définition Full HD+ de 2 424 x 1 080 pixels est compatible HDR. La visibilité est très bonne et consulter le smartphone est toujours agréable. Son taux de rafraîchissement adaptatif de 60 à 120 Hz permet par ailleurs la fluidité attendue aujourd’hui sur un smartphone milieu de gamme.

Le Google Pixel 9a embarque toutes les fonctions IA de Google, comme Gemini Live et les modifications des photos. // Source : Alfred Tertrais / Numerama

Le Pixel 9a embarque une puce Tensor G4, suffisante pour jouer à des jeux vidéo dans de bonnes conditions. Vous pourrez lancer n’importe quel titre tout en conservant de bons graphismes, sans toutefois atteindre le niveau de smartphone haut de gamme. Son interface sous Android 15 est plaisante et Gemini dans sa version XXS est pratique au quotidien, notamment sur la partie photo.

À ce prix, le Pixel 9a est-il une bonne affaire ?

Moins de 500 € et une batterie externe offerte, c’est une bonne affaire. Le capteur principal de 48 MP du Pixel 9a s’accompagne d’un ultra grand-angle de 13 MP et d’un capteur selfie de 13 MP. LE 9a n’a finalement pas grand-chose à envier au Google Pixel 9, et prend des clichés de qualité de jour comme de nuit. L’intelligence artificielle est utile pour les retouches et la correction de la luminosité, qui peut s’avère un peu faible par moment.

Enfin, niveau autonomie, la batterie de 5 100 mAh permet de tenir une journée d’utilisation. La batterie externe offerte sera bien pratique pendant vos vacances d’été pour redonner un coup de fouet au Pixel 9a et pourra fournir trois charges complètes.

Les points à retenir sur le Google Pixel 9a :

Un joli design

Android 15 et Gemini

Une batterie externe offerte

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Forfait mobile : comparez toutes les offres 4G et 5G sans engagement Comparateur forfait mobile sans engagement

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama

Marre des réseaux sociaux ? Rejoignez la communauté Numerama sur WhatsApp !