La Formule 1 s’est associée au géant Amazon pour fournir un outil gratuit permettant de concevoir, en quelques secondes, son propre circuit de la discipline reine, avec toutes les données qui plairont aux puristes.

Cette année, la Formule 1 fête ses 75 ans, et la plus belle des disciplines des sports motorisés a prévu les choses en grand pour célébrer cet anniversaire. Les férus de vitesse automobile avaient déjà pu s’en rendre compte avant même le coup d’envoi de la saison en cours, avec une soirée de présentation des différentes livrées des monoplaces — façon défilé de mode. Au cinéma, on pourra bientôt découvrir F1, un film réalisé par Joseph Kosinski (Top Gun: Maverick), avec Brad Pitt au casting.

En parallèle, la Formule 1 a décidé de s’associer à Amazon pour solliciter, à son tour, les IA génératives. En découle un outil intitulé AWS Real-Time Race Track et grâce auquel tout le monde peut concevoir son propre circuit de Formule 1, en quelques minutes. Disponible à cette adresse, il est gratuit et associe trois technologies d’Amazon pour donner vie aux meilleures créations des fans. Et cette initiative, testée par Charles Leclerc et Lewis Hamilton, les deux pilotes Ferrari, ne s’arrête pas à un simple dessin.

Concevez votre propre circuit de Formule 1, avec toutes les données possibles

Quand on clique sur la page, on tombe sur un écran vide qui nous demande de tracer « à la main » une piste. On part d’un point de départ et on commence à dessiner des virages plus ou moins serrés (n’oubliez pas les lignes droites pour le DRS et les dépassements), jusqu’à obtenir une boucle complète. Si AWS Real-Time Race Track s’arrêtait là, on pourrait se dire que prendre une feuille de papier pour dessiner dessus reviendrait au même. Tout l’intérêt de l’outil est de fournir des données crédibles pour donner une identité à votre circuit.

Ainsi, vous obtiendrez une analyse complète de l’IA qui vous donnera, par exemple, la distance totale, le nombre de virages qui peuvent être pris à haute vitesse ou encore les portions du circuit permettant aux pilotes d’appuyer à fond sur l’accélérateur. L’IA ira même jusqu’à donner des noms à certains points clés du circuit (exemple : Arc de Triomphe, en référence à la forme du monument). Vous pourrez ensuite choisir un lieu dans le monde pour créer un poster « officiel ».

Outil pour créer son propre circuit de F1 avec l’IA d’Amazon. // Source : F1/Amazon

Vous n’êtes toujours pas rassasiés ? La Formule 1 étant une discipline régie par des données analysées par une armée d’ingénieurs afin d’aider au mieux les écuries à gagner, vous aurez carrément droit à un aperçu des stratégies possibles pour performer. C’est Amazon Nova Pro qui se charge de piloter pour analyser « chaque portion du circuit créé, avec la vitesse maximale dans les lignes droites, le temps au tour estimé et la charge dans les virages ».

Par exemple, sur notre projet situé à Sooko, en Indonésie, il est préconisé d’opter pour une stratégie à deux arrêts : un premier run de 27 tours en pneus tendres, un deuxième en pneus médiums (de 27 tours aussi) et un dernier passage aux stands pour chausser des durs. Il s’agit bien sûr du scénario idéal, sans météo capricieuse, entre autres aléas sur la piste (coucou la Safety Car).

Vous avez même un aperçu de la stratégie optimale pour réussir sur votre circuit. // Source : F1/Amazon

Bref, si vous vous ennuyez pendant la diffusion du Grand Prix de Monaco (comme tous les ans, à peu près), n’hésitez pas à vous amuser avec AWS Real-Time Race Track. Peut-être que cela donnera des idées à la Formule 1 pour de futures destinations. En prime, il y a un concours pour remporter un voyage pour aller à Silverstone en 2026.

