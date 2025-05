Lecture Zen Résumer l'article

Une étude scientifique montre qu’il est possible d’utiliser ChatGPT et consorts pour chiffrer des messages. Des messages qui deviennent alors invisibles pour les systèmes de cybersécurité.

On a peut-être trouvé un moyen de rendre inviolables des messages chiffrés. 2025 oblige, c’est grâce à l’intelligence artificielle générative. Trois chercheurs ont créé un système de chiffrement fonctionnant avec des LLM (les moteurs des chatbots) ; ils ont rendu leurs conclusions dans une étude scientifique, pas encore relue par les pairs.

Et si ChatGPT se mettait à chiffrer des messages ?

Les trois chercheurs proposent un cadre cryptographique complet qui permet de cacher des messages chiffrés à l’intérieur d’un message « naturel » rédigé par un grand modèle de langage (LLM). Comprenez qu’avec ce système, un LLM est capable de transformer un message intelligible en un autre message intelligible, mais dont le sens est complètement différent. Nom du système : EmbedderLLM.

L’idée, c’est d’utiliser la puissance des LLM comme un canal dissimulé : le texte qui apparaît ressemble à n’importe quelle conversation, mais certains caractères forment en vérité le message chiffré. À des emplacements choisis, l’IA place des caractères qui, mis bout à bout, forment un message chiffré. Pour le déchiffrer, il faut une clé ; sans elle, impossible de trouver les bons caractères.

C’est comme si c’était de l’encre invisible. Ensuite, on peut copier-coller le message dans n’importe quelle conversation (même publique). L’interlocuteur, doté de la clé, peut déchiffrer le message. La faille la plus critique de cette méthode n’est pas EmbedderLLM en lui-même, mais l’échange des clés. Si elles sont vérolées, alors les messages pourront être déchiffrés.

Chiffrer les messages, une idée de moins en moins supportée

Dans leur article scientifique, les trois chercheurs expliquent que « de nombreux gouvernements dans le monde entier proposent une législation visant à détecter, à créer des portes dérobées, voire à interdire les communications chiffrées. » Selon eux, « cela souligne la nécessité de trouver d’autres moyens de communiquer de manière sûre et secrète sur des canaux ouverts ». Autrement dit, Telegram et autres messageries chiffrées pourraient ne plus être sûres dans les prochaines années.

En France, le ministre de l’Intérieur Bruno Retailleau voulait une loi permettant l’accès des services de renseignement aux contenus des messageries chiffrées. Pour Telegram, c’était évidemment un drame ; l’application menaçait même de quitter la France. Finalement, l’Assemblée nationale s’était opposée à cette proposition de loi.

Le but d’EmbedderLLM, c’est de mettre au point un système tellement complexe qu’on ne puisse pas déchiffrer les messages. Les éditeurs de chatbots, même s’ils le voulaient (ou sous la pression des gouvernements), ne pourraient pas placer de porte dérobée. D’autant plus qu’EmbedderLLM fonctionne sur des modèles de langage en local. Reste un dilemme moral assumé par les chercheurs : le système peut autant faire le mal que le bien, aider des terroristes comme des lanceurs d’alertes.

