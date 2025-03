Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] NordPass est le gestionnaire de mots de passe lié à NordVPN. Ce service efficace est actuellement en promotion pour les lecteurs de Numerama.

NordPass, une filiale de NordVPN, est un gestionnaire et un générateur de mots de passe. Il se charge de regrouper de façon automatique tous vos mots de passe des sites que vous utilisez. Son protocole de sécurité performant en fait un des meilleurs gestionnaires sur le marché, surtout avec cette réduction sur l’abonnement premium.

Du 14 mars au 21 mars 2025 inclus, l’abonnement NordPass Premium est au prix de 1,10 € par mois au lieu de 2,99 €, ou 29,61 € pendant les 27 premiers mois, au lieu de 80,73 €. Notez que c’est un abonnement de 24 mois avec trois mois offerts.

C’est quoi, ce NordPass ?

Pratique au quotidien, un gestionnaire de mots de passe fait partie des indispensables à avoir sur son ordinateur ou son smartphone. En plus de l’extension pour navigateur, il existe d’ailleurs une application de bureau pour PC, ainsi qu’une application mobile. L’interface du gestionnaire de mots de passe de NordVPN est simple et va à l’essentiel, et est donc facile à prendre en main. Vous pourrez aisément et rapidement stocker vos mots de passe en toute sécurité, et les rentrer en un clic sur les sites que vous consultez.

NordPass vous permet d’enregistrer et de sécuriser toutes vos informations de connexion en un clic // Source : NordVPN

NordPass prend en charge des passkeys, ou clés de sécurité, une méthode d’authentification qui remplace les mots de passe traditionnels. Cette dernière fonctionne via le code PIN, vos empreintes digitales ou encore la reconnaissance faciale. Lorsqu’un site demandera votre passkey, NordPass se charge de la chercher pour vous. Plutôt que de taper un mot de passe, votre appareil stockant la clé privée valide et vérifie votre connexion. L’application gère aussi la double authentification.

À ce prix, l’abonnement à NordPass est-il une bonne affaire ?

Si vous avez besoin d’un gestionnaire de mot de passe robuste et fiable, c’est une excellente affaire, surtout avec trois mois offerts. NordPass s’appuie sur un système de chiffrement XChaCha20, plus rapide et davantage sécurisé que le standard AES. Il comprend aussi le stockage de documents personnels et privés ainsi que vos cartes bancaires, le remplissage automatique de formulaires, ou encore l’importation de mots de passe du navigateur ainsi que le partage de mots de passe à des tiers. NordPass se charge d’ailleurs de vous envoyer des alertes si vos données privées sont divulguées.

Notez enfin que si vous utilisez NordPass sur plusieurs appareils, la synchronisation est automatique.

Les points à retenir sur NordPAss:

Sauvegarde illimitée de mots de passe

Le chiffrement sécurisé XChaCha20

Prise en charge des Passkeys et de la double authentification

NordPass Les mots de passe, façon NordVPN Nouveau venu sur le secteur

Même groupe que NordVPN

Solution de chiffrement atypique Vérifie la robustesse

Supporte les passkeys

Synchronise dans le cloud

A la double authentification

30 jours d’essai L’avis de la rédaction NordPass profite d’une panoplie d’applications très bien conçues, mais il aurait mérité d’intégrer davantage de fonctions Julien Lausson Julien Lausson Notre avis sur NordPass

Votre VPN préféré n'est pas celui que vous croyez Quels sont les meilleurs VPN en 2025 ? Notre comparatif Retrouvez notre comparateur pour choisir le meilleur VPN

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama

Marre des réseaux sociaux ? Rejoignez la communauté Numerama sur WhatsApp !