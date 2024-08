Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Pour une durée limitée, Numerama s’associe à NordPass pour vous offrir une réduction exceptionnelle sur l’abonnement de deux ans à ce gestionnaire de mots de passe réputé. Vous pouvez profiter d’un abonnement à 60%, uniquement ce week-end.

C’est quoi, cette promotion sur Nordpass ?

Du vendredi 30 août 2024 au lundi 3 septembre 2024 inclus, vous pouvez bénéficier d’un tarif réduit pour l’abonnement de deux ans à NordPass en passant par Numerama. Le prix est à 1,18 € par mois au lieu de 2,99 €, ce qui vous revient à seulement 31,90 € pour deux ans, contre 80,73 € normalement.

L’occasion d’utiliser l’un des meilleurs gestionnaires de mots de passe du marché à moindre coût. Vous pouvez d’ailleurs le retrouver dans notre top sur le comparateur dédié aux gestionnaires de mots de passe.

C’est quoi, ce gestionnaire de mots de pass ?

C’est un concept qui peut sembler encore un peu flou pour certains, mais cet outil devient de plus en plus indispensable, en témoigne le nombre de comptes que l’on détient en ligne sur une multitude de sites. Marquer ses identifiants à la main sur des papiers pour s’en souvenir n’est franchement pas une bonne pratique. Cela vous expose à tout un tas d’attaques, car vous donnez les clés de vos données numériques.

C’est pourquoi il existe des coffres-forts numériques qui proposent des services de gestion de mots de passe. NordPass en fait partie. Développé par l’équipe derrière NordVPN, c’est un gestionnaire de mots de passe sécurisé lancé en 2019 qui a rapidement gagné une solide réputation.

Disponible sur toutes les plateformes (ordinateurs, smartphones), NordPass enregistre automatiquement vos identifiants et mots de passe lorsque vous naviguez en ligne. Grâce à son système de chiffrement XChaCha20, qui est plus rapide et dispose de plus de marge de sécurité que le standard AES, NordPass protège efficacement les données sensibles contre les cybermenaces. Toutes vos informations sont sauvegardées dans le cloud sécurisé de NordPass, accessibles via votre navigateur ou application dédiée.

Si vous utilisez NordPass sur plusieurs appareils, la synchronisation est automatique, ce qui vous permet de gérer facilement vos informations. Taper son mail et son mot de passe plusieurs fois par jour est vite contraignant, et NordPass règle aussi ce problème en remplissant automatiquement vos identifiants et mots de passe sur les sites que vous visitez.

Si vous n’avez plus forcément d’inspiration, l’application peut également générer aléatoirement des mots de passe hautement sécurisés et s’en rappeler à votre place — mais gardez en tête qu’il faut tout de même se souvenir du mot de passe NordPass.

À noter que l’application gère aussi la double authentification façon Google Authenticator pour retrouver ses codes sur tous ces appareils, ainsi que Passkey. Enfin, sachez qu’il est très simple de migrer ses mots de passe de Chrome vers Nordpass.

À ce prix, cette offre Nordpass est-est une bonne affaire ?

Cette offre de NordPass est une bonne affaire que vous ne trouverez nulle part ailleurs. L’outil est idéal pour les utilisateurs seuls ou les familles. D’autant plus qu’il s’adapte à tous les appareils Windows, macOS, Android, iOS et la plupart des navigateurs, de quoi en faire profiter toutes les personnes de confiance.

