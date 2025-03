Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Si votre Xbox 360 a succombée au fameux anneau de la mort, cette réplique en brique du fabricant Mega pourrait vous remémorer de doux souvenirs, et vous aider à faire votre deuil de cette génération de console.

Il n’y a pas que Lego dans le monde des briques. Le fabricant Mega, principal concurrent de la firme danoise, propose des sets aux finitions certes moins poussées, mais bien moins chers. Actuellement, cette réplique de la machine de Microsoft est de plus en promotion. De quoi satisfaire les nostalgiques de l’air PS360.

Le coffret de construction Mega Microsoft Xbox 360 est vendu 149,99 € à sa sortie. Il est en ce moment proposé sur Amazon au prix de 88,99 €.

C’est quoi, cette réplique de la Xbox 360 ?

Ce modèle en brique inspiré de la console de Microsoft propose de remonter le temps et de construire une réplique de la Xbox 360. Vous retrouverez la console, une manette ainsi que le jeu de Halo 3 (en version physique) à construire entièrement. La console s’ouvre pour révéler ses composants et un lecteur de disques. Vous pourrez même placer le CD de Halo 3 à l’intérieur et activer la carte mère.

La console et les accessoires sont à l’échelle 3/4, et le design respecte la machine d’origine, avec de nombreux détails. Le disque dur à l’intérieur de la console est amovible, et la manette ainsi que la console possèdent des lumières fonctionnelles qui fonctionnent avec une pile bouton incluse.

À ce prix, ce set Mega est-il une bonne affaire ?

Mega est le numéro deux sur le marché des briques, après l’indétrônable Lego. À son prix d’origine, ce set Xbox 360 ne vaut pas spécialement le coup. En promotion à moins de 90 € cependant, c’est une bonne affaire. Notez que le contrôleur est livré avec une batterie amovible à insérer à l’intérieur, pour plus de nostalgie. Le set se compose de 1 342 pièces au total.

Enfin, les briques et pièces de construction Mega sont généralement compatibles avec tous les coffrets de construction du fabricant, ainsi qu’avec d’autres grandes marques (clin d’œil).

Les points à retenir sur set Mega xbox 360 :

Un set nostalgique

Une bonne qualité de fabrication

Des parties lumineuses

