Lecture Zen Résumer l'article

L’impressionnante salle Sphere de Las Vegas pourrait conduire à d’autres installations, plus modestes, dans plusieurs villes. Des Spheres mini, en somme.

C’est l’une des nombreuses attractions de Las Vegas : la Sphere. Immense panneau publicitaire à l’extérieur, elle cache une salle de spectacle impressionnante, doublée de la salle de cinéma la plus immersive au monde (avec une expérience à quasi 360 degrés, grâce à un écran géant). Il s’agit d’un lieu unique, qui a coûté plus de 2 milliards de dollars à construire et qui représente toute la surenchère de la célèbre ville des États-Unis.

La curiosité pour la Sphère donne nécessairement des idées à ses concepteurs, qui nourrissent semble-t-il l’ambition d’installer d’autres salles du genre un peu partout. À un détail près : comme on le découvre dans un article publié le 11 mars sur The Verge, l’ambition est d’opter, éventuellement, pour des modèles plus modestes de la Sphere.

The Sphere // Source : Numerama

Vous aimez la Sphere de Las Vegas ? Il pourrait y avoir des petites boules ailleurs

Sphere Entertainment travaille ainsi sur le concept d’une Sphere aux mensurations réduites, capables d’accueillir 5 000 personnes (contre jusqu’à 20 000 pour la Sphere installée à Las Vegas). Le projet permettrait à l’entreprise de baisser drastiquement les coûts de production, tout en déclinant sa Sphere pour la proposer à des villes qui ne pourraient pas accueillir la version normale (il faut de la place, sans compter les infrastructures de parking). Avec un catalogue plus varié, Sphere Entertainment pourrait séduire plus de monde, sachant qu’une ville comme Dubai accueillera une Sphere normale.

Une Sphere plus petite serait aussi une vraie opportunité pour les artistes. Car s’accommoder des spécificités de la salle de spectacle immersive nécessite des ressources colossales, ne serait-ce que pour optimiser toutes les technologies qu’elle propose. Avec une échelle réduite, davantage de professionnels pourraient se permettre d’investir les lieux sans dépenser une fortune. Pour certains groupes, il a effectivement un gap entre remplir une salle de 5 000 personnes et une de 20 000 personnes, tout en s’assurant de rentabiliser chaque concert. Tout le monde n’est pas U2.

Pour aller plus loin On a visité la Sphere de Las Vegas et c’est un truc de fou

À noter que nul ne sait quand ni où ces Spheres au format réduit seront installées. En verra-t-on une en France un jour ? C’est peu probable, mais rappelons quand même que Paris est l’une des rares villes du monde à avoir un parc Disney.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama