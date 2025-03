Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] L’Asus ROG Ally Z1 Extreme est une console/PC portable aux excellentes performances, malheureusement vendue à un prix élevé. Cette promotion est l’occasion idéale de mettre la main dessus pour moins cher.

Le marché des consoles portables est de plus en plus riche, et il est parfois difficile de jeter son dévolu sur un modèle en particulier. Avec sa ROG Ally Z1 Extreme, Asus a réussi à se faire une place parmi les modèles qui comptent en proposant un mini PC sous Windows aux performances remarquables, qui peut faire tourner la plupart des jeux en 1 080p à 60 FPS.

L’Asus Rog Ally, modèle Z1 Extreme avec 512 Go de stockage, est vendue 799,99 € à sa sortie en 2023. Elle est en ce moment proposée au prix de 499,99 € sur le site de Boulanger.

C’est quoi, cette console portable Asus ?

Forcément, la Rog Ally Z1 Extreme fait penser au Steam Deck. La console de Valve et celle d’Asus partagent en effet un design similaire et une taille d’écran identique. Une fois en main, et malgré son poids de 608 g, la console offre une très bonne ergonomie grâce à un bon grip et une bonne disposition des boutons. La dalle IPS LCD de 7 pouces de la Rog Ally possède une définition Full HD de 1 920 × 1 080 pixels et un taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz. Même s’il fait l’impasse sur l’OLED, l’écran d’Asus est agréable et offre une fluidité appréciable.

Le modèle Z1 Extreme embarque la puce AMD Z1 Extreme couplée à 16 Go de RAM partagée. Dans des conditions normales, les titres tournent en 1080p à 60 FPS, sans sacrifier la partie graphique, et une compatibilité avec le FSR 3 d’AMD optimise davantage le framerate.

Lossless Scaling est également compatible avec la ROG Ally, et se montre particulièrement efficace sur cette console pour aller chercher une meilleure qualité visuelle ou de meilleures performances.

La Rog Ally Z1 Extreme // Source : Asus

À ce prix, la console portable d’Asus est-elle une bonne affaire ?

C’est une très bonne affaire pour une console portable performante, si vous passez son interface sous Windows 11 qui n’est pas des plus instinctives. La surcouche logicielle Armory Crate SE simplifie heureusement l’ensemble avec de nombreux préréglages. Vous aurez aussi la main sur vos bibliothèques de jeux Steam, Epic Games Store et PC Game Pass, et pourrez les organiser comme bon vous semble.

Son autonomie est d’un peu moins de 2 h, sur des jeux gourmand. Elle peut tenir 4 h d’utilisation si vous faites attention. Vous pourrez bien sûr brancher la console à une prise secteur pendant vos sessions de jeux.

Les points à retenir sur la ROG Ally Z1 Extreme :

Un excellent écran 120 Hz

La puissante puce AMD Z1 Extreme

Son ergonomie

