Oui, Slack est en panne. Oui, c’est une bonne raison pour arrêter de travailler.

Dans la fin d’après-midi en France, au réveil aux États-Unis, Slack est tombé. Le service accuse une panne généralisée, rapide et qui touche à peu près tout le monde. Le site DownDetector répertorie un pic de signalements. D’après nos constatations, l’outil de messagerie professionnel est tombé aux alentours de 17h30 et affiche, pour les personnes concernées, un message stipulant : « Nous ne parvenons pas à charger votre espace de travail. »

Slack est down depuis une petite heure

La page de Slack permettant de vérifier le bon fonctionnement du service est peu alarmiste : elle affirme qu’un problème est en cours notamment sur la partie « login », sur la messagerie, la connectivité, les intégrations d’applications, les Workflows et les fichiers. Elle utilise prudemment le terme « incident » et non « panne », alors que nous pouvons confirmer de notre côté que malgré de nombreux redémarrages, Slack est bien complètement indisponible.

Le service est laconique, mais précise tout de même : « Nous travaillons toujours pour restaurer les fonctionnalités affectées de Slack, notamment l’envoi de messages, les workflows, les fils de discussion et d’autres fonctionnalités liées à l’API. Les utilisateurs peuvent également rencontrer des problèmes lors de leurs tentatives de connexion. Nous vous remercions pour votre patience continue pendant que nous poursuivons nos investigations. Nous vous tiendrons informés des mises à jour dès qu’elles seront disponibles. »

La page de Slack permettant de voir que le service est tombé confirme la panne

Sur X et ses canaux de diffusion traditionnels, Slack n’a pas communiqué sur la panne, malgré la relance de quelques internautes impactés. Changer vos DNS ne servira à rien cette fois, la panne n’a rien à voir avec le réseau.

