Plusieurs apps du groupe Meta sont actuellement down : Instagram, Messenger, Facebook, WhatsApp. Cela concerne quasiment tous les utilisateurs, donc pas de panique.

Depuis environ 19h, ce mercredi 11 décembre 2024, les apps du groupe Meta sont « down » : elles sont dysfonctionnelles. Plusieurs fonctionnalités sont indisponibles. Cela concerne Instagram, Facebook et Whatsapp. Facebook Messenger est également concernée.

Par exemple, sur Instagram, il est impossible de télécharger une nouvelle story sur votre profil : cela indique « en attente de connexion » ou « téléchargement impossible » avec un bandeau rouge. Vous n’êtes pas seul dans cette situation.

Quand cela sera-t-il rétablit ?

Le groupe Meta a confirmé sur les autres réseaux qu’une panne est en cours : « Bonjour, nous savons qu’un problème technique empêche certaines personnes d’accéder à Instagram. Nous nous efforçons de rétablir la situation le plus rapidement possible et nous sommes désolés pour la gêne occasionnée. »

Pour l’instant, aucun horaire de rétablissement n’a été indiqué et la panne est toujours en cours. On peut d’ailleurs voir sur le site Downdetector que le nombre de rapports d’erreurs provenant de ces apps a bondi depuis 19h et que cela reste encore toujours aussi élevé à cette heure.

Source : Capture d’écran à 20h40.

Cet article sera mis à jour quand de nouvelles informations seront disponibles.

