Lors du conseil de Paris ce jeudi 13 février 2025, la mairie de Paris a reconnu avoir dépensé 10 000 euros pour utiliser 5 Go de données lors du voyage d’Anne Hidalgo à Tahiti. La mairie dit avoir pris ses dispositions pour de futurs voyages.

Le « Tahiti Gate » n’est pas terminé. La maire de Paris Anne Hidalgo aurait dépensé 10 000 euros d’argent public pour 5 Go de données mobiles à Tahiti, lors de son voyage préparatif pour les Jeux Olympiques. Le groupe Changer Paris a posé la question à la mairie de Paris dans le cadre d’un vœu durant le conseil de Paris du 13 février, pointant du doigt un manque d’anticipation et une négligence. Le groupe a demandé des mesures afin d’empêcher que cela se reproduise. La mairie a reconnu cette erreur lors du conseil de Paris, par le biais du 1er adjoint de la ville Patrick Bloche (PS).

Un voyage à 60 000 euros, dont 10 000 euros de forfait mobile

Fin 2023, la maire de Paris Anne Hidalgo voyage en Polynésie française pour visiter les installations de surf de Teahupo’o, situé à Tahiti, pour les Jeux Olympiques. Un voyage à près de 60 000 euros, qui n’a pas du tout plu à l’opposition et aux associations anti-corruption. Après une plainte de l’association AC!!, le Parquet national financier (PNF) avait ouvert une enquête.

Anne Hidalgo // Source : Wikimedia Commons

En décembre dernier, Le Canard enchaîné révélait que dans la liste des frais liés au voyage, 30 000 euros avaient été retirés. Des coûts liés à des frais téléphoniques, réglés par la municipalité. En effet, la Polynésie française n’étant pas considérée comme un département d’outre-met (DOM), mais comme une collectivité d’outre-mer, la législation y est différente. Les opérateurs mobiles proposent seulement des forfaits qui couvrent la métropole et les DOM, pas la Polynésie française. Pour diminuer les frais, on peut toutefois souscrire à un opérateur local, ce que n’a pas fait la mairie de Paris, comme elle l’a reconnu. De quoi engendrer une facture non pas de 30 000 euros, mais de 10 000 euros, selon Patrick Bloche.

La facture téléphonique à 10 000 euros d’Anne Hidalgo… pour 5 Go de data

Dans la rediffussion du conseil de Paris du jeudi 13 février 2025, le 1er adjoint à la ville Patrick Bloche a démenti les révélations du Canard enchaîné. Selon lui, « il ne faut pas croire tout ce qui est dit dans la presse ».

Patrick Bloche rappelle que c’est la Direction des Systèmes d’Information (DSI) de Paris qui est en charge des communications pour les agents, dont la maire de Paris. C’est elle qui a commandé à Orange le fameux forfait mobile, qui a fait l’objet d’un marché de la commande publique. Le 1er adjoint explique qu’à l’étranger, Anne Hidalgo dispose d’un téléphone sécurisé ainsi qu’un routeur 5G pour accéder à Internet en haut débit. Un routeur « qui n’est pas pour le seul usage de la maire, mais pour l’ensemble de la délégation qui l’accompagne. »

Patrick Bloche lors du conseil de Paris du 13 février 2025 // Source : Ville de Paris sur YouTube

Toutefois, la mairie de Paris le reconnaît, « les volumes de données font l’objet de coûts effectivement élevés, malgré les conditions tarifaires négociées avec Orange dès que l’on sort de la zone Europe, dans laquelle sont inclus certains territoires d’outre-mer ». Sauf que ce n’est pas le cas de la Polynésie française. Le tarif d’Orange avec la mairie de Paris était donc de 10 000 euros pour 5 Go de données mobiles. Au Parisien en décembre dernier, les proches du maire évoquaient plutôt 11 600 euros pour l’utilisation « d’une clé de données 3G ».

Sur les réseaux sociaux, habitants et personnalités politiques s’indignent de ce montant. L’élue LR Paul Hatte du groupe Union capitale ironise : « ce vœu nous permet d’apprendre qu’Orange facture 10 000 euros pour 5 Go, c’est-à-dire moins que mon propre forfait que je paye 40 euros par mois ».

Les offres pour les internationaux de l’opérateur local Vini // Source : Capture Numerama

Dans son mea-culpa, le 1er adjoint explique que la mairie a agi pour limiter ces coûts d’itinérance. La DSI va mettre en place une prestation spécifique pour « activer un abonnement forfaitaire en s’appuyant sur les opérateurs locaux avec des cartes SIM locales ou des eSIM locales ».

