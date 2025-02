Lecture Zen Résumer l'article

RED by SFR envoie des mails à certains de ses abonnés pour annoncer la fin de l’exploitation de son réseau FTTB, le coaxial. L’opérateur va désormais privilégier la « vraie » fibre optique (FTTH).

Depuis l’arrivée de la fibre optique, SFR n’utilise pas la même technologie que les autres opérateurs. SFR possède un réseau câblé dit FTTB, ou coaxial, tandis que les autres utilisent la fibre optique, ou FTTH. Mais ce 13 février, plusieurs abonnés de RED by SFR ont reçu un mail, expliquant que le réseau fibre de SFR ne sera plus exploité à partir du 31 décembre 2025, comme l’a rapporté Univers Freebox. La fin du coaxial est datée.

Pour aller plus loin Fibre, ADSL : quelle est la meilleure offre Internet fixe en 2025 ?

SFR arrête enfin avec le coaxial

Dans son mail, RED by SFR explique restructurer son réseau câblé et cesser son exploitation le 31 décembre 2025. L’opérateur tient à rassurer d’emblée ses abonnés : certains pourront passer à la fibre RED sans que l’abonnement change. Selon l’emplacement, SFR promet des débits jusqu’à 2 Gb/s en descendant et 1 Gb/s en montant. Le tout avec une box en Wi-Fi 6.

Le mail reçu par les abonnés RED by SFR sur la fin du coaxial // Source : Adrien Linuxtricks via X

Pour ceux qui ne sont pas dans des zones couvertes par la vraie fibre de SFR, que l’opérateur déploie depuis quelques années, ils devront souscrire une offre chez un autre fournisseur d’accès à Internet. Ce qui demandera d’installer une nouvelle prise de fibre optique. Quant à ceux qui resteront chez RED by SFR, ils se demandent s’ils pourront conserver l’IPv4 fullstack ou encore le mode bridge.

SFR privilégie déjà la fibre optique depuis longtemps

Comme le fait remarquer Univers Freebox, SFR a déjà démarré sa migration vers le FTTH depuis longtemps. Historiquement, l’opérateur utilise la fibre dite FTTB, pour Fiber To The Building : la fibre optique était amenée jusqu’à un bâtiment (ou à un nœud de raccordement optique proche), puis n’utilisait que des câbles en cuivre classiques pour chaque habitation. On appelle aussi le FTTB le coaxial, qui vient de l’héritage laissé par Numericable, racheté par SFR. Par conséquent, les débits étaient moindres par rapport aux autres opérateurs : jusqu’à 1 Gb/s en descendant.

SFR Box 8 // Source : Frandroid

Les concurrents de SFR utilisent le FTTH, pour Fiber To The Home : la fibre optique est amenée jusqu’à l’habitation, et pas seulement à l’immeuble. Une technologie plus coûteuse, mais qui permet d’avoir des débits plus importants.

Avez-vous la connexion Internet la plus rapide de la galaxie ? Fibre, ADSL : quelle est la meilleure offre Internet fixe en 2025 ? Découvrez-le avec notre comparateur

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+