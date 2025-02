Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Le Google Pixel 9 est un smartphone récent, sorti à l’été 2024. Il est doté de nombreuses fonctionnalités qui le place parmi les modèles de smartphones haut de gamme. Cette promotion sur Amazon permet de mettre la main dessus à un prix plus avantageux.

C’est quoi, cette promotion sur smartphone Google ?

Le Google Pixel 9 128 Go est normalement vendu 899 € sur le store de Google. Il est en ce moment proposé sur Amazon au prix de 668,99 €.

C’est quoi, ce smartphone de Google ?

Le Pixel 9 est un joli smartphone aux lignes droites, aux tranches plates et aux bords arrondis. ‎Avec des dimensions de 15,28 × 7,2 × 0,85 cm pour un poids de 190 g, ce modèle n’est ni trop grand, ni trop petit et est très agréable à manipuler. Le smartphone profite aussi d’excellentes finitions à tout point de vue, et offre ainsi des airs de modèle plus haut de gamme.

Il embarque un écran de 6,3 pouces à la résolution Full HD+ de 1080 × 2424 pixels et au taux de rafraîchissement variable de 60 à 120 Hz. Même si la luminosité aurait pu être plus élevée, l’écran est parfait pour regarder du contenu en toutes circonstances, grâce notamment à une bonne calibration des couleurs. Niveau puissance, la puce Tensor G4 fait un bon travail pour le multitâche et les jeux vidéo, si vous sacrifiez légèrement sur la partie graphique des jeux.

Pixel 9 // Source : Google

À ce prix, le Pixel 9 est une bonne affaire ?

À moins de 700 €, le Pixel 9 est un excellent smartphone si vous cherchez un modèle fiable et parfait au quotidien. Google oblige, le Pixel 9 excelle sur la partie photo avec des clichés d’une très grande qualité, épaulés par de nombreuses fonctions pour améliorer vos photos. Le capteur principal prend des images nettes et détaillées, y compris en faible luminosité. Les corrections sont précises pour un rendu de qualité. Vous pourrez filmer en 4K à 30/60 FPS.

Enfin, vous n’aurez pas trop à vous soucier de la batterie puisque le Pixel 9 tiendra une journée entière dans le cas d’un usage normal.

