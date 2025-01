Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Digne successeur du 7800X3D, déjà considéré comme un excellent processeur gaming, la nouvelle puce d’AMD est encore plus convaincante, grâce à d’excellentes performances. Elle est déjà proposée moins chère pendant les soldes.

C’est quoi, la promotion sur ce nouveau processeur Ryzen 7 ?

L’AMD Ryzen 7 9800X3D, sorti en novembre 2024, est normalement vendu 629,99 €. Il est proposé en ce moment sur le site de Rue du Commerce au prix de 579,99 €.

C’est quoi, ce nouveau processeur AMD ?

Ce modèle 9800X3D compte 8 cœurs et 16 threads basés sur l’architecture Zen 5. Le 9800X3D affiche des fréquences impressionnantes, avec 4,7 GHz en base et 5,2 GHz en boost, le tout avec un cache L3 de 96 Mo.

Caractéristique AMD Ryzen 7 9800X3D Architecture Zen 5 Gravure 4 nm Cœurs/Threads 8/16 Fréquence base 4,7 GHz Fréquence boost 5,2 GHz Cache L3 96 Mo TDP 120W

Si vous lancez Cyberpunk 2077, l’AMD Ryzen 7 9800X3D offre des fréquences d’images les plus élevées pour les préréglages élevés et ultra à 1080p. L’expérience de jeu est stable, même si toujours dépendant du GPU, même avec les graphismes poussés à fond, et surtout constante, grâce à d’excellentes performances en 1 % Low.

L’AMD Ryzen 7 9800X3D est-il une bonne affaire ?

À ce prix, c’est bien sûr une bonne affaire au vu de la faible disponibilité du produit depuis sa sortie. Sur les générations précédentes, AMD bloquait l’overclocking, ce qui n’est plus le cas avec le processeur Ryzen 7 9800X3D, entièrement overclockable. Vous pourrez donc régler les cœurs, les structures et la mémoire du processeur à votre convenance. Attention toutefois à ne pas franchir les limites thermiques de la puce

