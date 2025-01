Lecture Zen Résumer l'article

L’enlèvement de David Balland et de son épouse a connu une fin heureuse, après l’intervention des forces de l’ordre pour les libérer. Ils avaient été kidnappés pour une rançon en cryptomonnaie. S’ouvre désormais la partie judiciaire de l’affaire. Sept personnes ont été interpellées.

C’est une histoire tout à fait invraisemblable, sur fond de demande de rançon en cryptomonnaie. Une affaire d’enlèvement et de séquestration d’un patron d’entreprise en France, dans le département du Cher, qui est allée jusqu’à mobiliser le GIGN, l’unité d’élite de la gendarmerie nationale. Un scénario sombre qui s’est toutefois bien fini.

C’est quoi Ledger ? Ledger est une société française fondée en 2011 dont la spécialité est la sécurisation des cryptoactifs. Ils commercialisent pour cela des périphériques sécurisés qui servent de portefeuilles physiques.

David Balland, le fondateur de la société Ledger, a en effet été libéré dans la journée du 22 janvier après la mobilisation d’importants moyens pour le retrouver, lui et sa compagne. Son épouse, elle aussi, avait été prise en otage, avant de retrouver la liberté le 23. Séparée de son époux, elle avait été emmenée dans l’Essonne, à deux heures de route du lieu du rapt.

Le dossier entre désormais dans une toute autre phase, juridique cette fois. Car la vaste opération conduite par les forces de l’ordre a abouti à l’interpellation de dix personnes. Le parquet de Paris a toutefois précisé que trois d’entre elles, « interpellées à proximité immédiate du lieu de détention » de l’épouse, « ont été libérées sans poursuites », n’ayant pas de « lien établi » avec l’affaire.

Un appareil Ledger. // Source : Ledger

Pour les sept autres, les choses se corsent. La juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée (JUNALCO) a détaillé vendredi 24 janvier les chefs d’accusation qui pèsent sur les suspects. Déjà le 13, le parquet avait mentionné des faits pouvant aboutir à la réclusion criminelle à perpétuité. La JUNALCO a apporté depuis des précisions.

Affaire Ledger : des faits passibles de la perpétuité

Concernant les ravisseurs de David Balland, le parquet de Paris relève des faits d’extorsion en bande organisée commise avec arme (réclusion criminelle à perpétuité) et arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire avec torture ou acte de barbarie commis en bande organisée (perpétuité et amende d’un million d’euros).

Pour les kidnappeurs de son épouse, sont retenus les faits d’extorsion en bande organisée (20 ans de prison et 150 000 € d’amende) et arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d’otage pour obtenir l’exécution d’un ordre ou d’une condition, commis en bande organisée (perpétuité et amende d’un million d’euros)

À cela s’ajoutent quatre autres chefs d’accusation :

le blanchiment en bande organisée de biens ou fonds provenant d’un crime d’extorsion en bande organisée (20 ans de prison et 750 000 € d’amende),

l’association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime (10 ans de prison et 150 000 € d’amende)

blanchiment aggravé : concours en bande organisée à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d’un crime ou d’un délit (10 ans de prison et 750 000 € d’amende, ou la moitié de la valeur des biens blanchis),

le recel de bien provenant d’un vol (10 ans de prison et 375 000 €).

Ces peines mentionnées représentent des maximums que la justice peut prononcer pour ces crimes. Le flou demeure toutefois sur certains aspects de l’affaire, notamment sur le montant de « l’importante » rançon qui était exigée par les ravisseurs. Pour l’heure, précise le parquet, il a été demandé la détention provisoire pour les sept individus.

L’attaque qui a visé David Balland et sa compagne n’est pas due au hasard. Il s’avère que la société est valorisée à plus de 1,5 milliard de dollars, ce qui fait d’elle une « licorne », selon des chiffres de 2021. À l’époque, Ledger disait sécuriser près de 15 % de tous les actifs de cryptomonnaies dans le monde. Un chiffre passé à 20 % en 2023.

