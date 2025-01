Lecture Zen Résumer l'article

Free Mobile s’était engagé il y a trois ans à ne pas augmenter le prix de ses deux principaux forfaits, à 19,99 et 2 euros par mois. Cette promesse, respectée jusqu’à présent, doit durer encore deux ans. Et après 2027 ? L’opérateur reste pour l’heure mystérieux sur ses intentions.

C’est une petite opération de communication qui ne mange pas de pain, et qui est aussi l’occasion de rappeler l’engagement pris voilà trois ans. Ce jeudi 9 janvier, Free Mobile s’est félicité d’avoir tenu — jusqu’à présent — sa promesse de ne pas augmenter le prix de ses deux forfaits téléphoniques. Et l’opérateur a réitéré son souhait de la tenir jusqu’en 2027.

Une promesse de ne pas monter les prix pendant 5 ans

Rappel des faits. Au début de l’année 2022, Xavier Niel s’était mis en scène dans une vidéo imitant une allocution présidentielle. Le fondateur de Free annonçait alors la décision du groupe de maintenir à 19,99 euros par mois et 2 euros par mois ses deux abonnements téléphoniques, et cela, pour les cinq années à venir (soit la durée d’un mandat présidentiel).

Ce discours donné par Xavier Niel survenait alors que l’opérateur fêtait les dix ans du lancement commercial de ses deux formules. Chose notable déjà à l’époque : Free Mobile n’avait jamais revu à la hausse sa grille tarifaire. Les prix à 19,99 et 2 euros par mois étaient déjà en vigueur lorsque les premiers clients mobiles sont arrivés.

Surtout, ce gel des prix pour les années à venir survenait dans une période particulière, avec une année 2022 qui allait être le top départ d’une intense inflation. Hausse de 5,2 % à l’époque, suivie d’une nouvelle augmentation à 4,9 % en 2023, avant de décélérer significativement en 2024, selon des données provisoires de l’INSEE.

L’inflation chez Free Mobile s’est en fait située à un tout autre niveau : celui du contenu des forfaits. Les contours des formules d’aujourd’hui n’ont plus rien à voir avec ce qui se faisait en 2012 (3 Go de data par mois, accès à la 3G ou encore 40 destinations internationales en appel illimité…). Maintenant, c’est 350 Go de données, la 5G et plus de 110 destinations.

Le mystère de l’après 2027

S’il y a eu des évolutions tarifaires, elles se sont produites à la marge — parfois à la hausse (ainsi, l’option Booster du forfait Free 2€, proposée à 2,99 euros par mois d’ordinaire, a été passée à 4,99 euros), parfois à la baisse (comme cette formule Free Family proposant à la clientèle Freebox jusqu’à quatre forfaits mobiles à prix réduit).

Le réengagement formulé par Free Mobile ce 9 janvier pour les deux ans à venir — jusqu’en 2027, donc — suscite toutefois une question. Et après ? C’est l’angle mort du communiqué de l’opérateur, qui ne dit rien sur ses plans après cette date. Maintiendra-t-il sa tarification coûte que coûte, ou changera-t-il la physionomie de sa grille ?

C’est un sujet sensible que Free Mobile ne pouvait visiblement pas aborder par un simple communiqué, qui préfère mettre l’accent sur l’enrichissement de ses abonnements pour le même prix et la poursuite des déploiements et des innovations sur le réseau. Des investissements lourds, dans un secteur très concurrentiel qui oblige à déployer de gros moyens financiers.

