Après 6 ans de travaux, l’emblématique salle ronde de La Géode, située en face la cité des sciences, a fait son retour en décembre 2024. Désormais exploitée par Pathé, elle propose en plus de films immersifs (format dôme) des projections IMAX traditionnelles, avec des blockbusters à l’affiche. Faut-il y aller ?

Avant la Sphere de Las Vegas, il y avait La Géode. Situé au parc de la Villette, ce dôme a longtemps été une salle de cinéma dédiée à la diffusion de documentaires immersifs, en 360 degrés. On y allait pour regarder des films immersifs sur l’espace ou la nature : La Géode dispose d’un écran hémisphérique de 1 000 mètres carré, qui recouvre l’ensemble de la vision.

En 2018, La Géode a fermé. Rachetée par Pathé, la salle est entrée dans une phase de longs travaux afin de se moderniser, pour proposer des vidéos plus immersives. Elle est revenue le 18 décembre 2024 avec une petite surprise : elle peut désormais projeter des films normaux, au format IMAX Laser.

Un format IMAX géant, mais une qualité décevante

Le 21 décembre 2024, Numerama a assisté à la diffusion du film Mufasa : Le Roi Lion dans La Géode. Une séance ultra haut de gamme à 25 euros par ticket, même si Pathé propose une promotion de bienvenue (un billet acheté, un billet offert) pour fêter le retour de la salle ronde.

À ce prix, les fans parisiens d’IMAX et des autres salles technologiques espéraient trouver leur nouvelle salle de référence, devant le Dolby Cinema de Beaugrenelle ou les IMAX de Disney Village ou de La Villette, à trois minutes à pied de La Géode. Problème : rien ne va avec l’IMAX de La Géode.

La projection IMAX est mauvaise, mais la salle a du style. // Source : Numerama

Grands fans des expériences haut de gamme au cinéma (le Dolby Cinema et l’IMAX coûtent cher, mais valent toujours le coup), nous sommes sortis extrêmement déçus par notre séance à La Géode. En cause notamment : un écran beaucoup trop incurvé pour ne pas déformer l’image, une qualité de projection indigne du haut de gamme et une plus-value quasiment invisible par rapport aux autres salles.

Le principal problème de la salle de La Géode est son format sphérique qui, certes, est parfait pour des vidéos immersives, mais n’est pas du tout adapté à un film rectangulaire ou carré.

Les coins de l’écran pendant la projection de Mufasa : Le Roi Lion étaient totalement déformés, un défaut que même un enfant saurait remarquer. Autre problème : la toile est loin d’être sombre. Là où une salle IMAX/Dolby Cinema mise généralement sur un taux de contraste parfait pour renforcer l’immersion, on a ici l’impression de regarder un film rectangulaire sur un écran gris. Ce n’est vraiment pas très beau. Le seul avantage de cette salle est la taille du film, même si la distance avec le mur limite son intérêt.

Publicité 16:9 diffusée avant le film, on voit bien la déformation des angles. // Source : Numerama

Dans La Géode, la qualité de la vidéoprojection est nettement inférieure à celle des autres salles IMAX/Dolby. On imagine que la distance avec l’écran est partiellement responsable. Cependant, on ne peut pas s’empêcher de s’offusquer face au manque de détails et aux problèmes de couleurs. La déformation de l’image est sans doute fatale pour les vidéoprojecteurs IMAX Laser, qui perdent clairement en qualité. Cela reste beau et grand, mais cela pourrait l’être tellement plus dans une autre salle. On note d’ailleurs que Pathé pourrait proposer un écran encore plus grand s’il le souhaitait, mais qu’il s’en abstient sans doute, bien conscient des problèmes déjà présents.

Quid du son ? Comme souvent avec l’IMAX, il est moins saisissant que dans une salle Dolby Atmos. On constate néanmoins une forme d’écho qui ne joue pas en faveur de La Géode : ce n’est vraiment pas meilleure salle pour voir un Marvel ou un Disney.

Avant le film, Pathé passe des extraits des films 360. C’est pixelisé avec un problème de couleurs, le tout avec une zone sombre pas assez noire. // Source : Numerama

En guise de mise en bouche, Pathé propose avant le début du film un aperçu de plusieurs contenus sphériques, pensés pour un visionnage à 360 degrés. Ils confirment notre impression sur le manque de netteté : les couleurs sont laides et il y a un très mauvais piqué. On se croirait dans un casque de réalité virtuelle en carton, absolument pas dans un Apple Vision Pro.

Face à la Sphere et à ses écrans géants qui procurent une luminosité et des couleurs parfaites, les vidéoprojecteurs de La Géode donnent l’impression d’appartenir au monde d’avant. On peut néanmoins passer un bon moment en famille avec un film immersif, mais l’avantage sur un film traditionnel est quasiment nul. Le seul amusement est de passer deux heures dans une boule géante.

Vive l’IMAX, mais pas à La Géode

Bref, comme beaucoup de nos voisins (qui semblaient être d’accord sur le fait que la salle n’était pas l’élément le plus agréable de leur soirée), nous aurions mieux fait d’aller voir la suite du Roi Lion à Beaugrenelle (Dolby Cinema) ou dans le centre commercial en face de La Géode, où Pathé dispose d’une salle IMAX. Au vu de la beauté de l’animation 3D, nous aurions sans doute passé un bien meilleur moment.

On ne vous recommande pas La Géode pour les blockbusters. Réservez cette salle aux expériences 360 degrés (et ne vous attendez pas à être époustouflés, cette technologie a pris un coup de vieux).

