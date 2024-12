Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Le Seagate Exos X20 est un HDD externe au format 3,5″ qui se branche en USB sur votre PC. D’une capacité de 20 To, il pourra accompagner votre serveur NAS, ou conserver vos données personnelles.

C’est quoi, cette promotion sur ce HDD externe de 20 To ?

Le Seagate Exos X20 de 20 To est habituellement commercialisé autour de 400 €. Le modèle reconditionné est actuellement proposé au prix de 289,48 € sur eBay. Notez que les frais de livraison s’élèvent à 39,52 €.

Le HDD Externe Seagate Expansion Desktop, aussi d’une capacité de 20 To, compatible USB 3.2 Gen1, est proposé au prix de 314,99 € sur Amazon.

C’est quoi, ce HDD externe de Seagate ?

Malgré la suprématie des SSD sur les secteurs des disques durs, les HDD n’ont pas dit leur dernier mot. Même si leurs performances ne sont pas aussi élevées, l’excellent rapport entre leur capacité de stockage et leur prix en fait des modèles à considérer. Ce Seagate de 20 To est un disque dur d’entreprise de 3,5 pouces doté d’une interface SAS 12 Gb/s.

Ce modèle SATA est conçu pour les transferts de données volumineux,

avec une faible latence. Ses taux de transfert moyens peuvent atteindre 285 Mo/s pour des transferts rapides et fiables de grands volumes de données. Adapté pour les centres de données et solutions cloud, le Seagate Exos X20 convient parfaitement pour une utilisation avec un NAS. Sa charge de travail de 550 To/an et son MTBF (temps moyen entre pannes) de 2,5 millions d’heures garantissent de plus une durée de vie prolongée. Ce modèle reconditionné, recertifié par Seagate, profite d’une garantie vendeur de 2 ans.

Seagate Exos X20 20 To // Source : Seagate

À ce prix, ce HDD externe est-il une bonne affaire ?

C’est même une excellente affaire pour une grosse solution de stockage fiable. En matière de sécurité, le Seagate Exos X20 se distingue par trois modes de chiffrement : ISE pour un effacement instantané et sécurisé des données, SED pour une protection continue contre les accès non autorisés, et SED-FIPS pour les environnements exigeant un niveau de sécurité accru.

Si vous cherchez un bon modèle de NAS pour aller avec le Seagate Exos X20, le Terramaster F2-212 à 2 Baies est vendu au prix de 179,99 € sur Amazon.

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Forfait mobile : comparez toutes les offres 4G et 5G sans engagement Comparateur forfait mobile sans engagement

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Si vous avez aimé cet article, vous aimerez les suivants : ne les manquez pas en vous abonnant à Numerama sur Google News.