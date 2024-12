Lecture Zen Résumer l'article

Il existe divers systèmes d’alerte pour prévenir d’un séisme, mais lorsqu’on est concentré sur son travail, on risque de passer à côté. Google a trouvé la parade : prévenir directement du danger dans Google Docs.

Ce jeudi 5 décembre 2024, un séisme de magnitude 7 a été ressenti près des côtes californiennes. Le tremblement de terre a déclenché une alerte tsunami auprès de l’institut américain de géophysique, levé quelques heures plus tard. Une alerte qui a été diffusée… dans la suite Google.

La suite Google donne l’alerte face au tsunami en Californie

The Verge est évidemment présent en Californie, pays des entreprises tech américaines. Le média américain a remarqué des alertes tsunami dans Google Docs, Drive, Forms ou encore Sheets. À San Francisco notamment, une alerte sous forme d’une petite fenêtre a été envoyée à tous les utilisateurs. Google y indique le type d’alerte (ici concernant un potentiel tsunami), avec la source, qui était le National Tsunami Warning Center. Une fenêtre assez visible qui ne disparaissait pas toute seule : il fallait cliquer sur un bouton pour l’enlever.

L’alerte tsunami de Google Docs. // Source : The Verge

Chez certains utilisateurs, un bouton « Plus d’informations » était présent, pour connaître ce qui aurait pu se passer concernant ce séisme. Beaucoup d’entre eux s’en sont étonnés sur les réseaux sociaux, dans le bon sens du terme.

Bien que de nombreux systèmes d’alerte existent, il est possible que cela ne suffise pas. L’avantage de la suite Google est qu’elle est très populaire (d’autant plus en Californie) et que le tremblement de terre a eu lieu dans la journée, aux heures de bureau. De quoi prévenir rapidement un maximum de Californiens.

Toutefois, des systèmes d’urgence existent sur les téléphones portables pour envoyer des messages et les faire sonner même s’ils sont en silencieux, comme le système FR-Alert en France. D’ailleurs, une alerte tsunami avait été testée près de la Méditerranée en début d’année.

