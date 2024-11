Lecture Zen Résumer l'article

C’était attendu depuis si longtemps qu’on pensait que ça n’arriverait jamais. Payer avec n’importe quel smartphone Android lorsqu’on a une carte de la Caisse d’Épargne ou de la Banque Populaire, c’est enfin possible.

C’est une nouvelle qui devrait ravir beaucoup de clients de la Caisse d’Épargne et de la Banque Populaire, deux banques appartenant au même groupe, BPCE. Google Pay est désormais compatible, ce qui veut dire qu’on peut payer avec les cartes bancaires de ces banques directement depuis n’importe quel smartphone Android.

La Caisse d’Épargne et la Banque Populaire se mettent enfin à Google Pay

Les deux banques avaient fini par abandonner Paylib, qui permettait, par l’intermédiaire de l’application, de payer avec n’importe quel téléphone portable sous Android. Mais depuis, il n’y avait que deux solutions : Apple Pay, ou Samsung Pay. Autrement dit, si votre smartphone n’était pas un iPhone ou un Galaxy, impossible de payer en sans contact avec son appareil. Sauf que le groupe derrière la Caisse d’Épargne et la Banque Populaire se trouvait devant une forte demande : 22 % de ses clients sont équipés d’un smartphone Android (hors Samsung) et beaucoup demandaient l’arrivée de Google Pay.

La Banque Populaire se met à Google Pay // Source : Numerama

Comme l’a remarqué iGen, c’est de l’histoire ancienne : les deux banques se sont mises à Google Pay depuis quelques semaines, de manière assez discrète. Elles ont actualisé leurs conditions générales d’utilisation : il y a celles de la Banque Populaire par exemple. Pour l’instant, le site de Google ne mentionne pas la BPCE en tant que partenaires, mais ça ne saurait tarder. Celui de la Caisse d’Épargne non plus n’a pas encore été actualisé.

Bien que contrairement à Apple Pay, Google Pay ne prélevait pas de commission sur chaque transaction, ces deux banques étaient parmi les rares à ne pas accepter Google Pay. Un tweet de la Banque Populaire en 2022 indiquait que « pour des raisons de sécurité de nos données clients nous n’avons, pour le moment, pas prévu de rendre nos cartes compatibles avec Google Pay. » Auprès de nos confrères d’iGen, la BPCE dit avoir travaillé pour rendre Google Pay conforme à ses standards : elle précise que Google ne collecte que le strict minimum en matière de données.

Comment payer avec son téléphone Android sur Google Pay ?

Google Pay est compatible avec les cartes de la Banque Populaire et de la Caisse d’Épargne sur les smartphones sous Android 9.0 ou plus et sous les montres connectées sous Wear OS 2.0 ou plus. Par ailleurs, le dispositif d’authentification Secur’Pass devra être activé : vous pouvez le faire depuis l’application de votre banque. La première chose à faire, c’est d’ajouter votre carte bancaire à Google Wallet, l’application de cartes virtuelles de Google, disponible sur Android.

L’ajout d’une carte bancaire dans Google Pay

Si ce n’est pas encore fait, téléchargez-la depuis le Google Play Store. Ensuite :

Ouvrez l’application ; En bas de l’écran, cliquez sur « Ajouter à Wallet », puis sur « Carte de paiement » ; Utilisez la caméra de votre smartphone pour scanner votre carte et rentrez le code CVV au dos de cette dernière, ou saisissez les informations manuellement ; Lisez et acceptez les conditions d’utilisation de votre banque ; Validez l’ajout de votre carte depuis l’application de votre banque en vous authentifiant.

L’ajout d’une carte bancaire dans Google Wallet

Pour payer avec votre smartphone (voire avec votre montre connectée), il faudra à chaque fois déverrouiller votre appareil. Mais vous n’aurez pas forcément besoin d’ouvrir Google Wallet : en paramétrant votre carte bancaire par défaut, elle pourra être lue automatiquement. Ensuite, posez le dos de votre téléphone sur le terminal de paiement pendant quelques secondes. Si le paiement est validé, une coche bleue apparaîtra sur votre écran ; le son du terminal devrait également retentir. Après chaque paiement, vous recevrez une notification de Google Pay.

