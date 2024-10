Lecture Zen Résumer l'article

Est-ce qu’un jour, les outils d’intelligence artificielle de Google seront tellement évolués que le géant du web n’aura plus besoin de développeurs ? C’est un scénario encore lointain, et qui s’avèrera peut-être improbable, mais le fait est que l’usage de l’IA générative prend en importance chez Google.

Google ne fait pas que mettre à disposition des outils d’intelligence artificielle entre les mains du public ou des entreprises ; le géant de la tech les utilise aussi en interne, et massivement, signe que les algorithmes sont de plus en plus efficaces. D’ailleurs aujourd’hui une partie significative du nouveau code produit chez Google est rédigé par de l’IA.

Un quart du code chez Google est rédigé par IA

Le 29 octobre, le directeur général de Google, Sundar Pichai, a organisé un point téléphonique pour présenter les résultats du troisième trimestre.

L’occasion de parler gros sous, mais aussi projets. Sans surprise, tant le sujet est présent dans l’actualité et les têtes, une large partie était consacrée à l’intelligence artificielle : c’est un levier de croissance très important pour le groupe, comme pour les autres poids lourds du numérique. Mais surtout, c’est un levier devenu indispensable en interne.

Le logo de Gemini, le chatbot de Google. // Source : Google

Selon Sundar Pichai, ses équipes utilisent l’IA comme améliorer le processus de développement des produits et services édités par Google. Et cela se fait à très large échelle : « plus d’un quart du nouveau code de Google est généré par l’IA, puis revu et accepté par les ingénieurs. »

L’intérêt, c’est évidemment de gagner en productivité : « cela permet à nos ingénieurs d’en faire plus et d’aller plus vite ». Cela peut également donner la possibilité, on le devine, de mobiliser son personnel sur d’autres tâches plus abstraites que de la programmation informatique pure et dure ou qui nécessitent une plus grande hauteur de vue.

En tout cas, si Google ne peut plus s’en passer, les ingénieurs restent bien sûr dans la boucle pour vérifier et contrôler la qualité du code produit par l’IA. Ce n’est qu’une fois ce préalable indispensable effectué, et les correctifs éventuels effectués, que les lignes sont déployées dans les produites et les services.

Vers de nouveaux licenciements chez Google ?

Cette trajectoire va-t-elle conduire Google à constater que son armada de développeurs n’est plus aussi utile qu’avant, et qu’il faudrait en remercier une partie ?

Déjà, en janvier 2023, Google avait licencié 12 000 salariés, soit 6,4 % de son effectif total. Cependant, Sundar Pichai avait assuré que ce n’était pas à cause de la place grandissante de l’IA générative. À l’époque, Google avait expliqué avoir sur-embauché du personnel, notamment durant la crise sanitaire du Covid-19, où les besoins étaient énormes et les (nouvelles) pratiques numériques en plein boom.

L’IA développeuse, future menace des développeurs ? // Source : Numerama

Depuis, la situation a changé avec la fin de la pandémie et le télétravail qui est en reflux. Reste que, malgré tout, l’IA générative s’installe petit à petit dans les entreprises, y compris dans celles qui éditent ces outils.

À ce stade, aucune rumeur ne fait état d’un nouveau plan de licenciements au sein de la firme de Mountain View, mais ces gains de productivité et la possibilité de basculer — toutes proportions gardées — une partie du travail sur l’IA ouvre forcément des hypothèses nouvelles. Il reste à voir si Google franchira un tel pas.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Abonnez-vous gratuitement à Artificielles, notre newsletter sur l’IA, conçue par des IA, vérifiée par Numerama !