Ça y est, les extensions pour le navigateur Chrome conçues pour rétablir les recherches classiques sur Google arrivent. Elles sont développées en réaction à une nouvelle fonctionnalité, AI Overviews, pour l’instant lancée aux USA.

Google ne s’en cache pas : l’intelligence artificielle l’obsède. Lors de l’édition 2024 de la conférence I/O, l’acronyme IA a été répété des dizaines de fois sur scène. L’entreprise américaine a présenté divers projets en lien avec ce secteur, comme Veo pour la vidéo ou Astra pour les échanges avec un chatbot. Et cela a fait une « victime » collatérale : l’ancienne gloire de la keynote, Android, a été releguée au second plan.

Mais le système d’exploitation n’est pas le seul à se faire bousculer par l’IA : c’est aussi le cas de la recherche sur Google. La firme de Mountain View a fait la démonstration d’une nouvelle fonctionnalité appelée AI Overviews. Son truc ? Résumer la première page des résultats d’une requête grâce à l’IA, avec un encart. Les sites sont relégués plus bas.

L’option, actuellement déployée aux États-Unis après un an de test, n’est pas encore disponible en France. Elle fait toutefois couler beaucoup d’encre de chaque côté de l’Atlantique, mais aussi au-delà. En effet, AI Overviews est perçue comme la fin des recherches Google que nous connaissons — et peut-être, par ricochet, de certains sites web qui en pâtiront.

Des extensions Chrome anti AI Overviews

C’est dans ce contexte que l’on commence à voir fleurir des initiatives telles que celle proposée par Avram Piltch, le rédacteur en chef du site Tom’s Hardware. « Hier soir, j’ai créé ma propre extension Chrome qui bloque AI Overviews de Google, les sections de discussion, les blocs d’achat, les liens sponsorisés, etc. », a-t-il écrit le 18 mai sur X.

Cette extension, disponible sur le Chrome Web Store, est baptisée Bye Bye, Google AI. Elle a eu droit à un article sur Tom’s Hardware pour expliquer son but et la manière de s’en servir. Selon le compteur du Chrome Web Store, elle a été récupérée par un peu plus de 800 personnes, un nombre très modeste.

Ce n’est toutefois pas la seule que l’on peut trouver sur le magasin des add-ons du navigateur de Google. Il y a par exemple Hide Google AI Overviews, avec 4 000 membres. C’est la plus installée, selon nos constatations. On en trouve d’autres (Disable AI Overview, Turn Off AI Overview), mais qui ne sont pratiquement pas utilisées.

Cela ne transpire pas l’enthousiasme. // Source : Capture d’écran

Les notes et les avis que l’on peut croiser pour Bye Bye google AI et Hide Google AI Overviews sont très positifs — ce qui n’est pas étonnant venant d’internautes cherchant à éliminer ces blocs d’IA. Le score maximal est souvent donné et tout le monde salue ces initiatives. En l’état, seuls deux avis négatifs sur quelques centaines ont été vus.

Avant le déploiement d’AI Overviews, une méthode fournie par Google permet en principe de désactiver cette fonctionnalité. Cependant, des internautes s’étaient plaints de ne pas y parvenir ou de ne pas trouver l’option. D’autres ont pointé la qualité discutable des textes rendus par Overviews AI, avec des réponses incorrectes. Sur le forum de Google, les plaintes sont nombreuses.

