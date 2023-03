Numerama a testé le Heatzy Pilote, un petit boîtier qui permet de connecter facilement son radiateur électrique à Internet, pour pouvoir l’allumer à la voix ou à distance. Google Assistant et Amazon Alexa sont compatibles.

Quand on a un chauffage collectif ou une chaudière à la maison, installer un thermostat connecté est le moyen le plus simple d’automatiser la température de son appartement ou de sa maison.

Quand on a un chauffage électrique individuel, comme c’est souvent le cas en France, le connecter s’avère plus compliqué. La faute au fil pilote, une invention française présente sur la plupart des radiateurs vendus dans l’Hexagone depuis 1995. Brillante en théorie (elle permet d’envoyer des consignes à un radiateur pour le faire changer de mode), cette invention n’a jamais traversé les frontières. Résultat, les radiateurs français ne sont pas éligibles à la domotique moderne. Conscientes de ce problème, certaines marques comme Noirot vendent des radiateurs connectés qui n’ont pas besoin du fil pilote pour fonctionner, mais équiper sa maison ou son appartement peut coûter cher. Connecter un radiateur permet de créer un programme de chauffe, de pouvoir allumer un radiateur à la voix ou de gérer la température à distance, en partant du travail par exemple.

Les multinationales ne s’intéressent pas aux radiateurs français, mais certaines startups tentent de régler le problème à leur place. C’est le cas de l’entreprise française Heatzy, qui a fabriqué un petit module nommé Heatzy Pilote, qui se branche aux câbles de son radiateur. Ce dernier utilise intelligemment le fil pilote pour envoyer des consignes aux radiateurs depuis une application, afin de rendre connecté n’importe quelle installation.

7/10 Heatzy Heatzy Pilote 49 € sur Amazon Points forts Une solution abordable

Pas besoin de changer de radiateur

Boîtier discret, qui se cache facilement Points faibles L’installation peut être périlleuse

L’application est une horreur

L’intégration à Google/Amazon/Apple est très limitée

Une installation facile… quand elle n’est pas dangereuse

Heatzy n’est pas le seul à avoir eu cette idée, mais son produit est un des plus simples à configurer et un des plus abordables (moins de 50 euros), ce qui nous a donné envie de le tester, plutôt qu’un autre. Une autre solution se trouve chez Legrand, qui propose des sorties de câble connectées, mais elle vous oblige à avoir beaucoup de place dans le mur et à installer un pack domotique coûteux. Puisque le Heatzy Pilote s’accroche au mur, derrière le radiateur ou à côté, il peut être relié à n’importe quel radiateur facilement.

Physiquement, le Heatzy Pilote fait la taille de deux boîtiers d’AirPods côte-à-côte. C’est plus grand que ce que laisse penser les images, mais suffisamment discret pour être caché derrière un radiateur. L’objet est fourni avec deux vis de fixation ou du scotch double-face, en fonction de vos préférences (et de votre amour de votre mur).

Le Heatzy Pilote est assez grand, mais on peut le cacher facilement derrière un radiateur. // Source : Numerama

ATTENTION : coupez le courant pendant toute l’intervention. Ça peut paraître évident, mais il nous semble important de le rappeler avant de toucher des câbles électriques.

Pour installer un Heatzy Pilote, il faut être un peu bricoleur. Trois câbles dépassent : le fil de phase, le fil neutre et le fil pilote. Il faut les relier aux câbles du radiateur, qui sont généralement reliés au courant l’aide de dominos. L’opération paraît très simple… ou très compliquée. Dans l’hypothèse où le fil pilote de votre radiateur n’est relié à rien aujourd’hui, il faut posséder un domino en rab à la maison pour créer la liaison. Même si Heatzy dit que l’intervention est facile, il est possible que vous ayez besoin de l’aide d’un électricien pour la réussir.

Dans notre cas, nous avons réussi à réaliser l’installation nous-mêmes. Cependant, les dominos présents dans notre mur n’avaient pas assez de place pour les fils du Heatzy Pilote, ce qui nous a obligé à les remplacer par des dominos un peu plus épais. Après avoir passé 30 minutes à tordre du cuivre, nous sommes parvenus à installer un Heazy Pilote. Précisons que toutes les installations ne seront pas aussi compliquées que la nôtre, nous vivons dans un vieil immeuble.

Avant / Après. Pour raccorder le Heatzy Pilote, nous avons dû changer les dominos. // Source : Numerama

Au moment où nous avons rallumé le courant, nous devons avouer que nous avons eu un peu peur que tout prenne feu, ce qui n’a heureusement pas été le cas (difficile d’avoir confiance en sa propre installation dans un espace mural aussi petit). Le Heatzy Pilote s’est mis à clignoter, ce qui signifie qu’il était bien alimenté, mais le radiateur ne semblait plus s’allumer, même quand on touchait ses commandes.

En appuyant sur le bouton du Heatzy Pilote, le radiateur s’est allumé. En revanche, les commandes manuelles ne fonctionnent plus sur notre modèle.

Que peut-on faire grâce au Heatzy Pilote ?

Pour passer du mode éteint au mode confort, éco ou antigel, il faut appuyer sur le bouton du Heatzy Pilote. La commande est immédiatement transmise au moniteur du radiateur, qui change de couleur. Bien sûr, le but n’est pas d’utiliser le bouton du boîtier. Grâce à une application disponible sur iOS et Android, au Bluetooth et au Wi-Fi, on peut connecter son radiateur à un compte Heatzy pour le contrôler à distance.

En l’état, la télécommande de mon radiateur ne fonctionne plus. Il faut forcément passer par le Heatzy. // Source : Numerama

Pas très jolie, l’application de Heatzy permet de changer de mode en quelques secondes. Elle permet aussi de créer un programme pour la journée, par exemple pour que l’appartement ne chauffe à pleine puissance que lorsque l’on rentre du travail. Les commandes sont envoyées quasi instantanément, même si l’on peut regretter que la température ne soit pas affichée (aucun thermomètre n’existe dans l’accessoire). Autre point regrettable : le fil pilote ne permet pas de contrôler l’intensité de la chauffe, on peut seulement passer d’un mode à un autre.

C’est vide. Ce n’est pas bien expliqué. Il y a des bugs d’affichage. L’application de Heatzy n’est pas à la hauteur du produit. // Source : Numerama

Google Assistant et Amazon Alexa prennent en charge le Heatzy Pilote, ce qui permet d’allumer ou d’éteindre son radiateur avec la voix, mais pas de changer de mode. Apple HomeKit n’est pas supporté, mais des développeurs ont fabriqué des plugins Homebridge pour contrôler son radiateur avec Siri. On peut regretter de ne pas pouvoir changer de mode en dehors de l’application officielle, mais allumer/éteindre peut suffire pour allumer le radiateur de la chambre depuis le salon, s’il se met à faire trop froid par exemple.

Le contrôle du Heatzy Pilote dans Google Home, Amazon Alexa et Apple Home (via Homebridge). Chez Apple, la température est fictive. Il n’y a que les modes qui comptent. // Source : Numerama

L’application est un des vrais points faibles du Heatzy Pilote. Son ergonomie est à revoir et que les bugs sont nombreux (impossible de créer un planning sur un iPhone 14 Pro Max, il nous a fallu utiliser un smartphone Android). Si allumer et éteindre vous suffit, alors l’application de Google ou d’Amazon devrait pouvoir prendre le relai.

Le verdict 7/10 Heatzy Heatzy Pilote Voir la fiche 49 € sur Amazon On a aimé Une solution abordable

Pas besoin de changer de radiateur

Boîtier discret, qui se cache facilement On a moins aimé L’installation peut être périlleuse

L’application est une horreur

L’intégration à Google/Amazon/Apple est très limitée À 50 euros, le Heatzy Pilote ne coûte pas assez cher pour qu’on lui reproche ses défauts. Son installation n’est pas à portée de tous et son application n’est franchement pas ergonomique. Cependant, le produit fait ce qu’on lui demande, à savoir connecter un radiateur sans avoir à le remplacer. À l’heure de la maison connectée, c’est un excellent moyen pour allumer son radiateur 2 heures avant son retour de vacances ou de créer des scénarios à distance, même si la présence d’un thermomètre connecté d’une autre marque est hautement recommandée pour créer des scénarios efficaces (par exemple, allumer le radiateur en mode confort dès que la température passe sous les 17 degrés). Plus globalement, on peut que regretter que le fil pilote français crée autant d’obstacles, ce qui limite les interactions possibles avec les écosystèmes de Google, Amazon et Apple. Le Heatzy Pilote est néanmoins un produit facile à recommander à quiconque n’a pas peur de bricoler, pour dépanner plutôt que pour tout changer à la maison.

