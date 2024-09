Lecture Zen Résumer l'article

À l’occasion du Tokyo Game Show, Numerama a pu tester pendant une quinzaine de minutes la PS5 Pro, dont la sortie est prévue le 7 novembre prochain. Premières impressions.

Gran Turismo 7 et Final Fantasy VII Rebirth : c’est sur ces jeux, respectivement sortis en 2022 et 2024, que Sony a décidé de faire essayer pour la première la PS5 Pro au grand public. C’était à l’occasion du Tokyo Game Show, l’incontournable salon vidéoludique japonais, qui se tient du 26 au 29 septembre 2024 et auquel Numerama a pu assister.

La PS5 Pro au Tokyo Game Show // Source : Benjamin Bruel pour Numerama

Upscaling et pâquerettes au pays de Cloud

C’est sur la version « Rebirth » du classique de Square Enix que nous avons pu tester la nouvelle console de Sony. Au début du second chapitre, à l’entrée de la région de la Prairie — les Grasslands — pour être précis. Un choix peu innocent : verdoyant, parcouru de fleurs de toutes les couleurs et entouré de montagnes, cette première section en open world du jeu a tout pour montrer les évolutions graphiques de la PS5 Pro.

Car c’est principalement sur cet aspect que la PS5 Pro veut embarquer les joueurs. Si le CPU de la PS5 Pro n’évolue quasiment pas, elle intègre en revanche un processeur graphique amélioré avec 67 % d’unités de traitement de plus et une mémoire 28 % plus rapide. Sony promet également différentes améliorations pour le ray tracing – avec des performances a minima doublées – et, cerise sur le gâteau, le PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR). Un upscaling assisté par IA et concocté maison par Sony pour sa nouvelle console.

A-t-on ressenti ces améliorations, durant notre quart d’heure à gambader dans l’univers de Cloud et consorts ? Clairement. Square Enix a spécialement développé un « Enhanced Mode » sur la version PS5 Pro de son titre — nommé « Versatility » sur cette version de FFVII — qui tourne en 4K/60 FPS et offre un rendu visuellement riche indéniable. Comme on pouvait s’y attendre, les lumières y sont plus vibrantes et les détails plus nets.

La gestion des textures, en particulier l’herbe et la flore environnante dans cette partie du jeu, apparaît clairement améliorée et stabilisée. Enfin, la PS5 Pro s’en sort très bien lors des phases de combat où les mouvements de caméras, nombreux et aléatoires, avaient tendance à dégrader la qualité de l’image et faire chuter les FPS.

PS5 Pro édition 30e anniversaire // Source : Capture YouTube

Un mode 8K « expérimental » pour Gran Turismo

Les évolutions côté ray-tracing sont sans doute moins visibles sur Final Fantasy VII Rebirth que Gran Turismo 7. En observant attentivement (et discrètement) les sessions de nos confrères, les améliorations dans les reflets ou le passage de la lumière entre les nuages ne semblaient pas causer de chutes significatives de performances — ce qui sera, si l’affaire est avérée sur l’ensemble des jeux avec ray tracing, une progression plus que bienvenue.

Gran Turismo 7 embarquera d’ailleurs un mode 8K « expérimental » à la sortie de la console, mais faut-il encore avoir le téléviseur adéquat. Car, aussi loin que 15 minutes de gameplay nous ont permis d’en juger, la résolution graphique proposée par la PS5 Pro offre une nette amélioration, la console de salon nécessite un environnement de jeu qui tient sa distance. Sans parler du prix de la console elle-même, qui sera de 799 euros sans les accessoires.

Pour le moment, Sony a prévu une cinquantaine de titres entièrement optimisés pour la PS5 Pro et sa version 30e anniversaire, purement cosmétique. Parmi ceux-ci, on compte notamment Horizon: Forbidden West, Hogwarts Legacy ou Star Wars Jedi: Survivor.

