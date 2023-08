Avec CMF by Nothing, l’entreprise de Carl Pei espère partir à la conquête des petits budgets, tout en continuant de valoriser le haut de gamme avec sa marque principale. Une stratégie étonnante, moins de deux ans après sa création.

Encore novice sur le marché du smartphone (malgré d’excellents appareils, comme le Phone 2), Nothing se lance déjà dans une nouvelle aventure. L’entreprise de Carl Pei, que Numerama avait interviewé au lancement de son premier téléphone, vient d’annoncer la création d’une filiale, nommée « CMF by Nothing ». Un acronyme pour « Color, Material and Finish » (couleurs, matériaux et finition), trois caractéristiques qui tiennent à cœur à l’ex-dirigeant de OnePlus. CMF va attaquer l’entrée de gamme, avec des produits moins chers, sans doute destinés à multiplier les ventes de Nothing.

Pourquoi lancer une sous-marque maintenant ?

Malgré plusieurs centaines de milliers de smartphones vendus et une paire d’écouteurs très populaire, Nothing est encore une entreprise en construction. Nothing n’est pas encore suffisamment ancrée dans les mœurs pour être intouchable, ce qui rend son futur incertain. Heureusement, Nothing est soutenu par plusieurs grands noms, comme Google et Qualcomm, ce qui devrait lui conférer une certaine longévité.

Alors, pourquoi lancer une marque low cost, même si Carl Pei ne la qualifie évidemment pas ainsi ? Dans les exemples mis en avant par le cofondateur de l’entreprise, on voit surtout des personnes se plaignant des prix des Nothing Phone dans leurs pays. La cible de CMF semble être les pays émergents, comme l’Inde, qui ont toujours réussi à OnePlus, mais qui préfèrent les appareils les moins chers. Carl Pei déplore qu’il soit « difficile d’être excité » par les produits d’entrée de gamme aujourd’hui et dit vouloir proposer de beaux produits abordables avec CMF.

La stratégie de Nothing n’est pas si différente de celle de nombreuses marques chinoises (même si Nothing est basé à Londres). Realme chez Oppo, Redmi chez Xiaomi, Nord chez OnePlus… Avoir une sous-marque avec des prix abordables, pour pouvoir faire monter en gamme et en prix les produits principaux, est une pratique courante dans l’industrie du smartphone.

Selon Nothing, les produits de la marque principale continueront d’innover sur le design et embarqueront des technologies de pointe, haut de gamme (comme les derniers processeurs Qualcomm par exemple). Chez CMF, le prix sera mis en avant, avec un design promis comme meilleur que chez les concurrents. Nous ne serions par surpris de voir la transparence et les LED clignotantes disparaître chez CMF, au profit de produits plus classiques, mais bien conçus.

Dans un premier temps, CMF lancera de nouveaux écouteurs et… une montre connectée, alors que Nothing n’en a toujours pas lancé. Des déclinaisons intéressantes au vu de la jeunesse de la marque, que l’on a hâte de découvrir.

