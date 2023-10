Aussi étonnant que cela puisse paraître, une Wii U neuve, sans doute perdue au fin fond d’un rayon, a été acquise en 2023. Soit plus de dix ans après le lancement de l’un des plus gros échecs de Nintendo.

En 2017, Nintendo mettait fin à la production de la Wii U, cinq ans, seulement, après le lancement de cette console considérée comme un immense échec. On pensait ne plus jamais en reparler, mais c’était sans compter une anecdote repérée par Polygon dans un article publié le 13 octobre et qui doit valoir une petite larme à l’architecte du produit. Car, en 2023, quelque part aux États-Unis, une inconnue ou un inconnu a fait l’acquisition d’une Wii U neuve pour 299,99 $.

C’est Ma Piscatella, directeur du cabinet d’analyses Circana (ex-NPD), qui a partagé cette étonnante information sur Twitter. « Une nouvelle Wii U a été vendue en septembre aux États-Unis. C’est la première fois depuis mai 2022 (…). Est-ce que cela veut dire quelque chose ? Non. Les informations rigolotes sur les ventes n’ont que peu d’intérêt », explique-t-il. Nintendo n’a écoulé que 13,56 millions de Wii U. À titre de comparaison, la Switch, qui lui a succédé, dépassera bientôt les 130 millions d’exemplaires.

Nintendo Wii U // Source : Nintendo

Qui se souvient de la Wii U ?

Circana est une entreprise qui récupère des données du marché des jeux vidéo, observant notamment les flux qui sortent de la plupart des magasins américains. Comment une console totalement disparue des radars a-t-elle pu être acquise comme si de rien n’était ? Les circonstances sont floues et Circana n’est pas capable de préciser le lieu où la vente a été enregistrée. La piste la plus probable ? Une enseigne située dans un lieu reculé avait encore une Wii U qui traînait en rayon et quelqu’un s’est dit que ce serait une bonne idée de l’ajouter à sa collection. Ou bien s’agissait-il d’un exemplaire qui prenait la poussière dans un Wallmart et qui avait été oublié par le personnel (et échappé au rappel de Nintendo).

I purchased one from Walmart October 2nd 2021. Was the luckiest find ever. pic.twitter.com/dS0jAmMvst — Peter (@Exile_Sabre) October 13, 2023

Ma Piscatella a confié à Polygon que ce type d’achat est en réalité assez courant dans l’industrie, quelques reliques du passé pouvant traîner çà et là dans certaines régions du monde (les inventaires ne sont pas toujours bien réalisés). Il a donné l’exemple de la PSVita, dont trois exemplaires ont été vendus en novembre 2021.

On espère simplement que le propriétaire n’a pas confondu avec une Nintendo Switch, sans quoi il risque d’être déçu. D’autant que le timing pouvait difficilement être pire : l’eShop, qui permet d’acheter des jeux au format numérique, est fermé depuis plusieurs mois, tandis que les services en ligne disparaîtront en avril 2024. La Wii U appartient plus que jamais au passé et ne survivra que par la nostalgie… et quelques acquisitions surprenantes ?

