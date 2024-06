Lecture Zen Résumer l'article

Depuis le 24 juin, Google déploie dans Gmail son intelligence artificielle Gemini, qui est capable de résumer des mails, d’organiser des messages et de générer un brouillon. Seul bémol, sa disponibilité en Europe est encore limitée.

Google peut-il réussir l’exploit de rendre la rédaction d’un mail amusante ? La dernière version de Gmail, qui embarque l’intelligence artificielle Gemini, utilise le chatbot du géant du web pour rendre les courriels moins conventionnels.

Dans un billet de blog publié le 24 juin, Google annonce que tous ses clients peuvent accéder au nouveau système, après l’avoir initialement réservé à des testeurs volontaires. Le service est pour l’instant exclusif aux abonnés Google One AI Premium (21,99 euros par mois), Gemini Business et Gemini Éducation, mais pourrait prochainement s’étendre à différents types de comptes.

Gemini a besoin de prompts en anglais pour l’instant

Gmail ne répond pas encore aux questions en français.

Dans son communiqué, Google laisse entendre que tous les « utilisateurs finaux » abonnés aux services précédemment cités sont éligibles à Gemini dans Gmail.

Selon les observations de Numerama, ce n’est pas le cas.

Gemini apparaît bien en page d’accueil de notre compte Gmail, avec un abonnement AI Premium, mais lui parler ne fonctionne pas. Il faut impérativement un VPN connecté aux États-Unis pour débloquer toutes ses fonctions. Autre observation : Gemini, même s’il parle français couramment, n’accepte que des prompts en anglais pour l’instant. Il est capable de résumer un mail en français, mais pas d’en générer un, ce qui laisse entendre que ce blocage est voulu par Google.

Est-ce lié à l’Union européenne, à l’image d’Apple Intelligence ? Ou est-ce le temps de déployer la fonction ? Google indique à Numerama que le service est pour l’instant réservé à l’anglais sans plus de précision. Par le passé, Google avait mis plusieurs mois à adapter à la France ses IA lancées aux États-Unis.

Une IA capable de résumer un mail trop long ou de répondre rapidement : un bonheur

Comme dans les autres services Google (Docs, Sheets…), Gemini s’installe dans un volet latéral à droite de Gmail. On peut choisir entre une forme compacte et une version plus large, mais il n’occupe jamais l’intégralité de la page. Pour cause, son rôle n’est pas de remplacer Gmail, mais d’extraire des informations du webmail. Les informations les plus importantes restent dans l’emplacement réservé aux courriers électroniques, qui continue de les afficher.

Un doute sur un abonnement ? Gemini peut vous dire quand vous allez payer.

Quand on appuie sur le bouton Gemini, Google suggère plusieurs actions comme :

« Fais-moi un résumé de mes derniers mails non lus »,

« Peux-tu me dire où en sont mes dernières commandes ? »,

« Je cherche une pièce-jointe sur les travaux de mon immeuble »…

Gemini 1.5 Pro, le chatbot de Google, est capable de fouiller dans vos mails pour extraire des données. Il peut affiner les résultats automatiquement, si vous lui demandez, par exemple, de trouver toutes les confirmations de commande Amazon reçues entre 2020 et 2022. La barre de recherche permet de faire la même chose, mais Gemini simplifie la procédure.

Des résumés avec Gemini, ou comment gagner du temps ?

Une des capacités inédites de Gmail avec Gemini est la possibilité de résumer un mail.

Quand on ouvre un courrier à gauche, l’IA suggère d’elle-même d’extraire le contenu important. On peut aussi lui demander un résumé de tous les messages reçus aujourd’hui, avec la possibilité, grâce aux sources, d’ouvrir un mail directement dans la colonne de gauche s’il nous semble intéressant. Ce n’est pas révolutionnaire pour un usage informel des mails, mais c’est plus pertinent pour une personne qui répond à plusieurs dizaines de mails importants quotidiennement. Seule question : sera-t-il facile d’implémenter Gemini dans son quotidien professionnel ?

La génération d’un mail : pourquoi pas, mais tout dépendra des usages

En plus du volet latéral qui répond à des questions, Gemini trouve place dans un autre endroit de Gmail : le menu de composition d’un message. Il prend la forme d’un stylo avec des étoiles, qui représentent l’intelligence artificielle.

Quand on appuie sur le stylo magique, un champ texte apparaît. On peut y insérer un prompt comme « réponds-lui que je serai dispo vers 17h dans un style poli et précise que je le rejoindrai à l’entrée B. » Gmail génère alors un brouillon sous la forme d’un texte, que l’utilisateur peut modifier. Il peut aussi générer un contenu à partir de zéro, toujours grâce à un prompt.

L'apparence de la génération d'un mail par Gemini.

Puisque Gemini dans Gmail ne parle pas encore français, il ne nous a pas été possible de jouer avec pour répondre aux nombreux mails professionnels que l’on reçoit au quotidien. C’est ici que Gemini sera le plus prometteur, s’il permet de générer un brouillon suffisamment correct pour ne pas avoir à être réécrit. D’ailleurs, un bouton permet d’affiner le style d’écriture pour le rendre plus concis, plus long ou plus court.

