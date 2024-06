Lecture Zen Résumer l'article

Pour officialiser son retour sur le sol Français, Oppo revient en force avec deux nouveaux smartphones : les Reno 12 et Reno 12 Pro. Ces derniers sont déjà disponibles en précommande avec des caractéristiques qui devraient leur faire une place parmi le haut du panier des smartphones milieu de gamme.

Disparu des radars depuis plus d’un en France, Oppo vient faire son retour dans la course aux smartphones Android. Pour marquer son retour, le géant Chinois a officialisé le lancement d’un nouveau modèle décliné en deux versions : le Oppo Reno 12 et 12 Pro.

Oppo Reno 12 et 12 pro : quels sont les prix et la date de sortie ?

Avec la gamme Reno 12, Oppo entend bien occuper une position importante dans le paysage du milieu de gamme des smartphones Andorid. Pour y parvenir, le fabricant a resserré les vis afin de proposer un modèle offrant un bon rapport qualité-prix.

Où précommandez le Oppo Reno 12 et 12 Pro

La version normale du Reno 12 sera vendu à 449 € et pour la modèle Pro, il faudra débourser 549 €.

Les précommandes commencent le 21 juin 2024 à midi. Mais ne soyez pas trop pressé, car les livraisons sont prévues pour début juillet.

Oppo Reno 12 et 12 Pro : qu’es aquò ?

Oppo 12 Series // Source : Oppo

Globalement, les deux modèles sont assez similaires. C’est surtout au niveau de l’appareil photo que le Pro se démarque de la version classique. Alors, voyons à loupe les spécificités de ces nouveaux Oppo Reno 12 disponibles en précommande le 21 juin.

Design et écran

Pour commencer, les Reno 12 et 12 Pro présentent tous les deux une esthétique somme toute assez classique avec des bords incurvés et un écran AMOLED de 6,7 pouces Full HD+ cadencé à 120 Hz. Ces types d’écrans sont assez semblables à ce qu’on retrouve déjà chez des smartphones de la même gamme comme le Samsung Galaxy A55 et Xiaomi Redmi Note 13. À l’œil, l’écran projette des couleurs vives avec une certaine fluidité, le rendant agréable pour la navigation et même le contenu vidéo.

Les couleurs des Oppo Reno 12 et 12 Pro // Source : Oppo

Performances

Équipés du processeur MediaTek Dimensity 7300, les Reno 12 et 12 Pro devraient assurer des performances largement suffisantes pour le multitâche et les jeux. De ce côté, il fait un peu moins bien que ces homologues Pixel 8a de Google ou le Galaxy A55 de Samsung.

Mémoire et stockage

En termes d’espace de stockage, le Reno 12 dispose de 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, tandis que le Reno 12 Pro conserve la même mémoire, mais offre jusqu’à 512 Go de stockage. Ici, c’est globalement ce que proposent les téléphones du même segment.

Appareil photo

L’appareil photo est sans aucun doute devenu le point essentiel sur lequel chaque fabricant s’efforce de mettre l’accent pour mettre en avant cet aspect au mieux leur nouveau modèle. Et Oppo ne déroge pas à la règle.

Les objectifs du Reno 12 Pro // Source : Oppo

Le Reno 12 équipé d’un appareil photo principal de 50 MP et d’un stabilisateur optique (OIS) qui permet de filmer en 4K à 30 FPS. Pour ce qui est d’autres capteurs, il dispose :

Un capteur ultra-grand-angle de 8 Mpx, f/2,2, 112° ;

Un capteur selfie de 32 Mpx, f/2,4, 89°

Un capteur macro de 2 Mpx, f/2,4, 89° (un peu léger pour un rendu net et détaillé)

De son côté, le Reno 12 Pro remplace le capteur macro par un téléobjectif offrant un zoom optique x2 et un zoom numérique x20, avec une résolution de 50 Mpx. Cela représente une amélioration significative en termes de capacité de zoom et de qualité d’image pour les prises de vue à distance. D’autre part, le capteur selfie monte également à 50 Mpx, contre 32 pour l’autre modèle.

Logiciel et mises à jour

Sans grande surprise, les nouveaux modèles de chez Oppo fonctionnent sur Android 14 avec l’interface ColorOS 14.1, propre à la marque. Bien que l’interface soit grandement appréciée pour son intuitivité et sa lisibilité, il est regrettable que le fabricant garantisse uniquement trois ans mises à jour majeures et quatre ans de mises à jour de sécurité.

Connectivité et autonomie

Batterie Reno 12 pro // Source : Oppo

Enfin, côté connectivité, les deux modèles prennent en charge le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.4. Pour la recharge, ils disposent d’une batterie de 5000 mAh avec une charge rapide de 80 W, une vitesse de charge comparable à celle des téléphones de la même gamme. Au niveau de son autonomie, les Reno affichent de bons premiers résultats, dépassant les 14 heures consécutives d’utilisation.

