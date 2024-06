Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] C’est un fait, les PC portables pour le gaming sont souvent onéreux. Si vous recherchez une excellente machine pour jouer, ce modèle de HP haut de gamme est en promotion.

C’est quoi, cette promotion sur ce PC HP Omen 16 ?

Le HP Omen 16-wf0143nf est normalement vendu 2 499 €. Il est en ce moment disponible sur le site de Boulanger au prix de 1 899 €, grâce à une réduction de 500 € et un bonus reprise de 100 €.

C’est quoi, ce PC portable pour le gaming ?

Si vous êtes allergique au style gamer, cet HP Omen 16-wf0143nf possède un design sobre, avec un rétroéclairage RGB au niveau du clavier et de la connectique plutôt épuré. Ses dimensions de 36.9 × 2.35 × 25.94 cm pour un poids de 2,4 kg en font un modèle qui peut se caser dans un sac, et se transporter facilement.

Il embarque une dalle IPS-LCD de 16 pouces à la définition QHD de 2 560 x 1 440 pixels et au taux de rafraîchissement de 240 Hz, pour une très grande fluidité. La restitution des couleurs est parfaite et la luminosité est plus que correcte. L’écran est globalement réactif et bien calibré. À l’intérieur, la carte graphique haut de gamme RTX 4080 est capable de faire tourner des jeux AAA en 1440p et 60 FPS, et profiter de fonctions comme le ray-tracing.

Est-ce que ce PC gaming vaut le coup ?

1 899 €, cela reste une somme importante. Mais si vous souhaitez mettre la main sur un excellent PC portable pour jouer aux jeux vidéo, c’est une bonne occasion. En plus de la RTX 4080, le HP Omen 16-wf0143nf embarque un processeur Intel Core i7-13700HX doté de 16 cœurs, ainsi que 32 Go de RAM et un SSD PCIe 4.0 de 1 To. Autant dire que les performances sont clairement au rendez-vous pour tous les usages.

Niveau autonomie, avec toute cette puissance requise, comptez 4 h30 environ. Enfin, vous retrouverez deux ports USB-A, deux ports USB-C, un port HDMI 2.1, un port Ethernet RJ45 et une prise jack 3.5 mm.

