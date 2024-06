Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Si vous souhaitez recréer l’expérience des salles de cinéma sur vos murs, ce vidéoprojecteur de Xgimi est parfait. Il profite d’une très bonne luminosité, et surtout, d’une réduction de 450 €.

C’est quoi, la promotion sur ce vidéoprojecteur ?

Le Xgimi Horizon est habituellement vendu 1 099 € sur le site officiel de la marque. Il est en ce moment proposé au prix de 699 € sur la boutique officielle de Boulanger, sur le site Rakuten. Et avec le code TV50 à rentrer dans le panier, vous profiterez d’une réduction supplémentaire de 50 €.

C’est quoi ce vidéoprojecteur de la marque Xgimi ?

Ce modèle Horizon est un picoprojecteur peu encombrant, qui peut se déplacer facilement d’une pièce à l’autre, grâce à des dimensions de 20,8 × 21,8 × 13,6 cm et un poids de 3 kg. Son style épuré avec des couleurs sobres lui permet de passer plutôt inaperçu dans votre salon.

Le Xgimi Horizon projette des images en Full HD d’une résolution de 1 920 x 1 080 pixels, sur une diagonale jusqu’à 200 pouces, soit tout de même 500 cm. La taille de l’image est donc idéale pour profiter d’une immersion maximale pour vos films et séries. Attention toutefois, plus l’image est grande, moins elle est nette et précise. À taille raisonnable, les couleurs sont vives, la luminosité de 1500 lumens est puissante, et les contrastes au point. La qualité de projection sera bien sûr meilleure dans une pièce peu éclairée.

Le Xgimi Horizon permet une taille d’image jusqu’à 200″ // Source : Xgimi

Est-ce que ce vidéoprojecteur de Xgimi est une bonne affaire ?

À moins de 650 €, c’est même une très bonne affaire. Si vous êtes habitué à la simplicité d’un téléviseur, et avez peur des nombreux réglages d’un projecteur, rassurez-vous, mise au point automatique et correction de la distorsion sont présentes, pour obtenir la meilleure image possible à chaque utilisation. Niveau audio, le son ne manque pas de puissance et est équilibré. Les deux haut-parleurs de 8 W font un bon travail, et le Dolby Digital est de la partie.

Android TV accompagne le Xgimi Horizon, et offre une interface propre et réactive. Google Assistant et Chromecast sont présents. Enfin, vous retrouverez deux ports HDMI, deux ports USB, un port LAN et une entrée casque.

Pour aller plus loin

👉 Consultez notre guide des meilleurs téléviseurs de 2024

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Votre prochain forfait mobile 4G ou 5G sans engagement est dans ce guide Comparateur forfait mobile sans engagement

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Si vous avez aimé cet article, vous aimerez les suivants : ne les manquez pas en vous abonnant à Numerama sur Google News.