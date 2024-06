Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Les téléviseurs TCL possèdent souvent de bonnes caractéristiques pour des prix contenus. Ce modèle géant de 75 pouces embarque une dalle QLED et s’accompagne d’excellentes performances. Il est en ce moment en promotion.

C’est quoi, ce grand téléviseur de TCL ?

Le téléviseur TCL QLED 4K 75QM8B de 75 pouces est commercialisé 1 599 € à sa sortie. Il est proposé en ce moment au prix de 1 299,99 € sur Ubaldi. Et, avec le code 20UBA2024 à rentrer dans le panier, son prix final passe à 1 179 €.

C’est quoi, ce téléviseur TCL de 75″ ?

Le téléviseur 75QM8B de TCL est un modèle au design élégant avec des bordures fines qui mettent en valeur la dalle de 75 pouces, soit presque 190 cm de diagonal. C’est donc un très grand téléviseur qui nécessite beaucoup de place dans un salon, ainsi que le meuble TV adéquat. Assurez-vous aussi d’avoir le recul nécessaire pour profiter au mieux de l’écran, avec entre 2 m et 2,50 m de distance entre votre canapé et le téléviseur.

La dalle QLED, rétroéclairée avec des Mini-LED, offre une définition 4K UHD de 3 840 x 2 160 pixels. Elle délivre une très bonne qualité d’image, avec des noirs profonds, de très bons contrastes et une luminosité élevée. Les normes vidéo HDR10+ et Dolby Vision permettent de plus une image détaillée et une colorimétrie quasi parfaite. Niveau audio, le Dolby Atmos et le DTS Virtual-X ajouter de l’amplitude et de la profondeur au son, mais ne se révèle qu’avec une bonne installation sonore. Les hauts-parleurs du TV offrent toutefois un son propre et équilibré.

L’interface Google TV // Source : Xiaomi

Est-ce que ce téléviseur vaut le coup à ce prix ?

C’est une excellente affaire si vous recherchez un très grand écran à un prix honnête, idéal pour le cinéma, mais aussi les jeux vidéo. Ce modèle propose en effet un taux de rafraîchissement jusqu’à 144 Hz, ainsi que quatre ports HDMI 2.1. Les joueuses et les joueurs pourront donc brancher leurs consoles PlayStation 5 et Xbox Series, et profiter de bonnes performances, avec plusieurs fonctions pour optimiser la fluidité ou limiter les déchirures d’écran.

Le 75QM8B embarque l’OS Google TV pour habiller son interface. Les menus sont fluides, et les contenus de vos services de SVOD sont bien mis en avant selon vos préférences. Les assistants vocaux Google Assistant et Alexa sont également de la partie, pour contrôler le téléviseur avec votre voix.

