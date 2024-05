Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du Jour] La marque Dreame propose plusieurs modèles d’aspirateurs robots de la gamme L10S, dont cette version Pro Ultra, bien plus intéressant en promotion.

C’est quoi, la promotion sur cet aspirateur de Dreame ?

Le Dreame L10s Pro Ultra Heat est normalement vendu 999 €. Il est en ce moment proposé au prix de 799 € sur Amazon. Il s’agit d’un des aspirateurs robots le plus complet disponible sur le marché en 2024.

C’est quoi, ce robot aspirateur de Dreame ?

Le L10s Pro Ultra Heat est un aspirateur robot haut de gamme complet qui reprend le design des autres modèles de la marque. Ses dimensions de 35 cm x 9,7 cm x 35 cm en font un modèle de taille normale, ni trop gros ni trop petit, et qui peut facilement se glisser sous un meuble. Le robot sait d’ailleurs naviguer en évitant les obstacles, et peut gérer plusieurs cartes de votre intérieur pour optimiser ses passages.

L’aspirateur de Dreame bénéficie d’une puissante aspiration de 7 000 Pa, couplé à une serpillière à eau chaude et détergent. Les performances de nettoyage sont bien présentes, et le combo aspiration et lavage des sols est réellement efficace. Le rouleau-brosse aspire ce qui se trouve sur le passage du L10s, tandis qu’une brosse latérale se charge de capturer les saletés sur les côtés. Dommage que la simple brosse soit moins performante sur les tapis. Le nettoyage à l’eau chaude optimise cependant le ménage pour un résultat la plupart du temps impeccable.

L’application dédiée est ergonomique // Source : Dreame

Est-ce que le L10S Pro Ultra Heat est une bonne affaire ?

Cher à son prix de base, l’aspirateur robot de Dreame est déjà plus attrayant avec 200 € de réduction. L’application Dreamehome vous permet de modifier la carte de votre intérieur, de créer des zones interdites d’accès ou de changer l’ordre de nettoyage des pièces. De nombreux paramètres sont modifiables, comme la puissance d’aspiration, l’humidification de la serpillière ou la vidange du robot. L’application est complète et facile à prendre en main et devient vite indispensable, mais le Dreame L10s Pro Ultra Heat sait aussi se débrouiller seul grâce à son IA CleanGenius qui le rend plus autonome.

Notez que le robot est compatible avec Alexa et Google Assistant. Son autonomie de 180 minutes, tout dépend de la puissance d’aspiration, et il retourne lui-même à sa base pour faire le plein de batterie, base qui lui sert aussi à vider les déchets aspirés.

