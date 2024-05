Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du Jour] Realme est un fabricant qui propose des smartphones souvent très abordables, sans pour autant laisser de côté les performances. Le Realme 12 Pro est justement un bon modèle, pour moins de 300 €.

C’est quoi, la promotion sur ce smartphone de Realme ?

Le smartphone Realme 12 Pro 5G, 256 Go, est commercialisé 399 € à sa sortie. Il est en ce moment proposé sur Amazon au prix de 297 €.

Consultez notre guide des meilleurs smartphones à moins de 300 € pour le comparer à d’autres modèles.

C’est quoi, ce smartphone de Realme ?

Le Realme 12 Pro possède un design inspiré des smartphones premium, avec un dos en cuir végan. L’esthétique et le rendu ne plairont pas à tout le monde, mais les finitions et la bonne conception rendent plutôt bien, si vous êtes client du style. Ses dimensions de 161,4 × 74 × 8,7 mm pour un poids de 190 g offrent une bonne prise en main. La dalle Amoled de 6,7 pouces, d’une résolution de 1080 × 2412 px, et d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz, fait du bon travail pour le prix du smartphone.

L’écran offre de belles images et est idéal pour regarder du contenu en streaming dans de bonnes conditions. Le smartphone embarque une puce Snapdragon 6 Gen 1 couplé à 8 Go de RAM. Le SoC promet de belles performances, et le Realme 12 Pro est plutôt fluide avec le multitâche et les jeux vidéo. Pour ces derniers, il faudra toutefois faire quelques concessions sur les graphismes. Android 14 offre de plus une expérience utilisateur appréciable.

Le bloc photo du Realme 12 Pro // Source : Realme

Est-ce que le Realme 12 Pro est une bonne affaire à ce prix ?

C’est même une excellente affaire pour un smartphone à l’aise avec les tâches du quotidien. Sur la partie photo, le capteur principal de 50 Mpx (f/1,8) s’accompagne d’un ultra grand-angle et d’un téléobjectif. Les clichés possèdent une bonne colorimétrie et de nombreux détails. Dommage que les photos soient moins nettes qu’avec d’autres smartphones concurrents dans la même gamme de prix. Il fait néanmoins de très belles photos en portraits.

Sa batterie d’une capacité de 5000mAh permet une journée et demie d’utilisation. La charge rapide de 67W recharge le smartphone en moins d’une heure.

