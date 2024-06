C’est la fin du concours NVIDIA STUDIO STARS 2, qui s’est terminé après un mois de compétition. Après avoir visionné l’ensemble des trailers, le jury s’est réuni : voici les 4 grands gagnants de cette seconde édition.

Trois mois après avoir décerné les plus belles créations 3D du concours NVIDIA STUDIO STARS, le jury se retrouve à nouveau, cette fois-ci en vue d’élire les montages vidéos les plus originaux et les plus captivants de cette seconde édition.

Les participants avaient un mois, du 30 avril au 30 mai 2024, pour monter un trailer épique de 30 secondes sur la base de séquences fournies. Vous avez été 218 monteurs autodidactes, professionnels ou passionnés à rejoindre l’aventure, et nous vous en remercions !

Comme pour le premier concours, les participations étaient nombreuses et de grande qualité. Le jury, composé du monteur des stars de Youtube, Sam, d’experts de chez NVIDIA, ainsi que de la rédaction de Numerama, a peiné à départager les candidats.

Il est désormais temps de découvrir les quatre grands vainqueurs de ces NVIDIA STUDIO STARS 2.

Voici les 4 trailers qui se sont distingués lors des NVIDIA STUDIO STARS 2

Le prix Gold Star est décerné à Gabrwl pour son projet « Astral Splinter the revenger »

La thématique est complètement respectée et maîtrisée : du rythme au sound design en passant par le choix des visuels libres de droits, tout est admirablement bien orchestré. Sam

Des effets spéciaux bien intégrés, un travail sur le son et la musique irréprochable et une intégration du matériau de base intelligente : très clairement, le trailer de Gabrwl est au-dessus du lot. Numerama

Grand gagnant de cette seconde édition, Gabrwl remporte le PC fixe LDLC Zi Artist 7 Studio équipé d’une NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 16 Go, d’une valeur de 2 449,95 euros.

Le PC fixe LDLC Zi Artist 7 Studio avec un GPU NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 16 Go, offert dans le cadre du Prix Gold Stars pour la 1ᵉ place des NVIDIA Studio Stars 2 // Source : LDLC

Avec cette tour, Gabrwl ne devrait plus attendre très longtemps lorsqu’il montera des vidéos dans les prochaines semaines. Le PC ZI Artist 7 Studio conçu par LDLC est une machine de guerre. Il embarque une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 16 Go, un processeur Intel Core i7 de 14ᵉ génération (2023), 32 Go de RAM et un SSD M.2 PCIe 4.0 de 2 To.

Il ne restera plus qu’à installer les pilotes NVIDIA Studio dessus, et des logiciels comme Adobe Premiere Pro ou encore DaVinci Resolve devraient voir leur temps d’exportation de vidéo être divisés par 9.

Le prix Silver Star est décerné à Jules Billat pour sa création « Péril en orbite »

Le thème est maîtrisé, le montage est riche et bien rythmé. Les détails sur le sound design et les efforts d’intégrations apportent du cachet et élèvent le trailer. Sam

Un vrai coup de cœur pour ce trailer épique et franchement efficace. Le montage, le rythme et l’intégration de rushs supplémentaires rélèvent du travail d’orfèvre. Numerama

Jules Billat se place quant à lui à la seconde place et gagne à ce titre le PC Portable MSI Prestige 16 AI Studio équipé d’une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 4070, le tout d’une valeur de 2 349,95 euros.

Le PC portable MSI Prestige 16 AI Studio avec son GPU NVIDIA GeForce RTX 4070, offert dans le cadre du Prix Silver Stars pour la 2ᵉ place des NVIDIA Studio Stars 2 // Source : LDLC

La promesse de ce PC portable MSI Prestige 16 est simple : c’est une station de montage portable. Elle embarque un bel écran de 16 pouces (QHD) au format 16:10, une grosse carte graphique RTX 4070 8 Go, un processeur Intel Core Ultra 7 de dernière génération et 32 Go de RAM LPDDR5 pour être tranquille pour lancer Premiere Pro pendant les 3 prochaines années.

Le prix Bronze Star est décerné à Obviews pour sa création « Troyan »

Superbe mise en scène, l’effort de réalisation est admirable. Les plans rajoutés concordent parfaitement avec ceux des plans de la vidéo initiale et viennent apporter une forte valeur ajoutée au story-telling du trailer. Sam

Prix de l’originalité sans aucun doute. Il fallait oser intégrer des plans supplémentaires pour les faire concorder avec la vidéo originale. Le résultat est surprenant et transforme complètement une « simple » vidéo de montage de PC. Numerama

Obviews remporte le Bronze Star et reçoit à ce titre la carte graphique ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4070 Ti Super 16 Go d’une valeur de 1039,95 euros.

La carte graphique ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16 Go, offerte dans le cadre du Prix Bronze Stars pour la 3ᵉ place des NVIDIA Studio Stars 2 // Source : LDLC

Pour bénéficier de tous les avantages induits par les pilotes NVIDIA Studio, et surtout de l’accélération matérielle induite, il est indispensable de s’équiper d’une carte graphique adéquate. Le GPU NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super 16 Go a justement tous les atouts requis et répond aussi bien aux besoins des professionnels de la vidéo que des gamers.

En plus, grâce à son système de refroidissement ultra-efficace basé sur 3 ventilateurs, vous pourrez utiliser à plein toutes les ressources graphiques de votre système, sans le moindre risque de surchauffe.

Le prix Sparks Star est décerné à Nymae pour sa création « Cinematic Revolution »

Excellente utilisation des plans de la vidéo de base. Gestion du rythme parfaite et excellent choix de typographie pour les titres. Le sound design est adapté et sublime le trailer. Sam

On applaudit la fluidité de ce montage, la parfaite gestion de la musique et le rythme de ces quelques secondes de vidéo. Du très haut niveau. Numerama

Arrivé à la quatrième place du concours NVIDIA STUDIO STARS, Nymae profitera quant à lui d’une heure de formation en ligne avec Sam.

Parfait pour découvrir les secrets du montage vidéo avec l’un des plus grands noms du secteur, celui qui œuvre au quotidien aux côtés de youtubers reconnus tels que Mastu, Inoxtag ou encore Michou.

Merci à tous les participants du concours NVIDIA STUDIO STARS 2

Vous avez été plus de 200 à participer à cette seconde édition du concours NVIDIA STUDIO STARS. Numerama, NVIDIA et Sam vous remercient pour votre implication et votre enthousiasme. La qualité des projets était remarquable et la désignation des vainqueurs longue et complexe.

Pour aller voir toute l’intensité et la technicité de ces créations, nous vous proposons de retrouver sur une page dédiée la dizaine de « trailers épiques » qui a particulièrement retenu l’attention du jury. Bon visionnage à tous !

