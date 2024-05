Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Il existe de nombreux aspirateurs robots pour tous les foyers, et tous les budgets. Ce Robot Vacuum E12 de Xiaomi est certes un modèle basique, mais il vaut clairement le coup à moins de 100 €.

C’est quoi, la promotion sur cet aspirateur robot de Xiaomi ?

L’aspirateur robot Robot Vacuum E12 de Xiaomi est normalement vendu 199,99 €. Il est en ce moment proposé au prix de 99,99 € sur le site de Xiaomi.

Retrouvez d’autres modèles plus haut de gamme dans notre guide des meilleurs aspirateurs robots.

C’est quoi, cet aspirateur robot ?

Le Robot Vacuum E12 est un petit modèle d’entrée de gamme parfait pour s’équiper sans se ruiner. Sa simplicité d’utilisation est idéale si vous n’avez jamais eu ce type d’appareils avant. Son design classique et ses dimensions de 325 × 325 × 80 mm de hauteur en font un appareil qui passe relativement inaperçu. Il peut aussi se faufiler facilement partout, y compris sous certains meubles, et détecter les marches d’escalier et les murs afin d’éviter d’éventuelles chutes et autres chocs.

Le Vaccum E12 est équipé de deux brosses. La première en caoutchouc est proche du sol et permet un nettoyage en profondeur. La seconde se charge de récolter la poussière et de l’envoyer dans le bac. Une fonction lavage avec une serpillère et un réservoir d’eau de 400 ml est également présente. La puissance maximale d’aspiration du Vacuum E12 est de 4 000 Pa, avec quatre niveaux de puissance disponibles. L’aspirateur est efficace, sauf pour les plus gros débris qui ne seront pas toujours aspirés.

Le Robot Vacuum E12 passe facilement sous certains meubles // Source : Xiaomi

Est-ce que cet aspirateur robot vaut le coup à ce prix ?

Même si le Xiaomi Robot Vacuum E12 ne se hisse pas au niveau des aspirateurs haut de gamme, il reste un modèle parfaitement recommandable à moins de 100 €. Il embarque de plus quelques fonctionnalités que l’on trouve sur des modèles plus chers. L’application Xiaomi Home disponible sur iOS et Android, permet de planifier un lavage ou une aspiration à distance. Vous pourrez aussi régler la puissance d’aspiration, ou surveiller votre compagnon en temps réel.

Les assistants vocaux Google Assistant et Alexa d’Amazon sont de la partie pour contrôler l’aspirateur à la voix. Niveau autonomie, comptez presque deux heures de ménage en mode aspiration et lavage et quatre heures de charge. Notez que le Robot Vaccum E12 revient tout seul à sa base de recharge.

