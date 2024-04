Lecture Zen Résumer l'article

Le modèle Adobe Firefly, qui permet de générer des images, va s’enrichir de plusieurs fonctions importantes, dont la possibilité d’importer une image pour s’en inspirer. Les prompts ultra-détaillés sont de l’histoire ancienne.

Lancée en mars 2023, l’intelligence artificielle Adobe Firefly a déjà permis de générer plus de sept milliards d’images. Un nombre d’autant plus impressionnant que 90 % de ses utilisateurs ne sont pas habitués aux outils d’Adobe, ce qui crée potentiellement un nouveau marché pour l’entreprise américaine. Adobe Firefly est disponible sur son propre site (en tant que concurrent de Midjourney ou de Dall-E) ou directement dans les logiciels Adobe, comme Photoshop.

Le 23 avril, à l’occasion de sa conférence MAX London, Adobe annonce plusieurs nouveautés à venir pour son modèle, désormais capable d’imiter une image (plus besoin de prompter, il suffit de lui envoyer une photo à reproduire). Petit à petit, Adobe se positionne comme un acteur incontournable de la révolution de l’IA générative.

Les images de référence : le futur de l’IA générative ?

Avez-vous déjà essayé de générer une image avec Midjourney, Dall-E ou Firefly, sans arriver au résultat attendu ? Peu importe les prompts, le résultat final ne ressemble pas toujours à ce que l’on espère.

Avec la fonction « Image de référence », Adobe Photoshop règle le problème de manière intéressante. Vous voulez mettre un costume bleu avec une cravate jaune à quelqu’un ? Pas besoin de le décrire. Trouvez une photo du fameux costume, ajoutez là dans le sous-menu « image de référence », entourez la zone à modifier et cliquez sur générer. Photoshop ajoutera une copie du costume à la vraie photo. Cf ci-dessous.

Ici, un collier avec des diamants sert de référence. Il est transposé sur une abeille. // Source : Adobe

En plus de l’image de référence, l’utilisateur ou l’utilisatrice peut se servir de la fenêtre de prompt pour affiner sa consigne. L’idée est que Photoshop ne copie pas bêtement l’image qui lui est donnée, mais s’en inspire. Le résultat peut rester approximatif parfois (on ne peut pas copier un visage par exemple), mais un design peut être copié dans les grandes lignes. Numerama n’a pas encore pu essayer l’outil, mais on se demande ce qu’il adviendra des produits de marque. Un logo Nike sur une chaussure pourra-t-il être imité automatiquement par Firefly, par exemple ?

En plus de l’image de référence, Adobe Firefly, dans sa version web, gagne un système de « structure de référence ». Il se destine aux images créées à partir de rien. L’idée est de téléverser un dessin avec des traits et des formes pour que l’IA génère une image conforme aux emplacements imaginés par son utilisateur. De quoi, une nouvelle fois, simplifier l’exercice du prompt.

Les autres nouveautés de Photoshop et Firefly

En plus des images de référence, Adobe prévoit d’autres nouveautés pour améliorer Firefly et Photoshop. Parmi elles :

La possibilité de « prompter » une image directement dans Photoshop, pour créer une image à partir de rien.

La possibilité de générer une variation d’une image, avec plusieurs choix suggérés.

La possibilité d’ajouter un arrière-plan à une image, en isolant automatiquement le sujet d’un fond monotone.

Une galerie Firefly pour suggérer des idées de prompts.

Un modèle amélioré, avec plus de détails et plus de réalisme.

De meilleures suggestions dans Firefly, pour aider à affiner un prompt.

Quand on crée une image à partir de rien, différents choix apparaissent à l’écran. // Source : Adobe

Ici, Photoshop génère un arrière-plan sans toucher à l’image principale. Pratique pour illustrer un article. // Source : Adobe

Par défaut, les abonnés au Creative Cloud ont le droit à 1 000 utilisations de Firefly par mois (d’autres formules permettent d’en acheter plus). Ces nouveautés seront déployées aujourd’hui sur Firefly Web et Photoshop bêta, en attendant un déploiement en version stable dans les prochaines semaines. Adobe dit vouloir « éliminer certaines tâches répétitives pour que ses utilisateurs aillent plus vite », ce qui ouvre la porte à d’autres évolutions dans les prochains mois.

Nouveauté : Découvrez Numerama+ La meilleure expérience de Numerama, sans publicité,

+ riche, + zen, + exclusive. Découvrez Numerama+

Abonnez-vous gratuitement à Artificielles, notre newsletter sur l’IA, conçue par des IA, vérifiée par Numerama !