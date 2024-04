Lecture Zen Résumer l'article

Microsoft va apporter une modification modeste en apparence, mais grande dans sa praticité. L’entreprise prévoit de faciliter le copier-coller des mails dans Outlook grâce aux raccourcis de copier-coller.

C’est un raccourci historique sur Windows : le copier-coller avec les touches Ctrl+C et Ctrl+V. On le trouve aussi sur Mac, avec la commande Pomme+C et Pomme+V. Un raccourci qui permet de gagner du temps, pour déplacer des fichiers ou des dossiers rapidement sur un ordinateur — ou du texte sur le web ou dans une application, par exemple.

Un raccourci historique et très commode pour éviter de devoir passer le menu contextuel de la souris (avec le clic du bouton droit), mais un raccourci que l’on ne trouvait pas dans la plus récente des versions d’Outlook, le client de courrier électronique made in Microsoft. Plus exactement, un raccourci qui n’existait pas pour les mails.

Outlook sera mis à jour en juin avec le copier-coller

On peut en effet déjà utiliser les commandes Ctrl+C et Ctrl+V sur du texte sélectionné dans un courrier. L’option va être étendue aux mails eux-mêmes prochainement. C’est ce que l’on peut lire dans une feuille de route pour Microsoft 365, la formule d’abonnement de l’entreprise américaine pour profiter de ses diverses solutions de productivité.

« Les usagers pourront copier-coller des mails dans Outlook en utilisant les raccourcis Ctrl+C et Ctrl+V, ce qui leur permettra de transférer rapidement des courriels dans le dossier souhaité, de rationaliser le flux de travail et d’améliorer la productivité. Cette fonctionnalité sera disponible dans le nouvel Outlook pour Windows et le web », est-il écrit.

Cette perspective, repérée notamment par le site MS Power User, qui suit de près l’actualité liée à la firme de Redmond, doit se concrétiser courant juin. Le raccourci s’appliquera aussi bien à la version web d’Outlook que sa déclinaison Windows. L’option servira d’alternative au glisser-déposer, qui permet d’envoyer un mail dans un répertoire.

La modification annoncée par Microsoft, anodine en apparence, relève de la « qualité de vie », qui améliore parfois grandement l’expérience d’utilisation — ce changement peut être tout aussi libérateur que l’apprentissage des raccourcis permettant de mettre un accent à une lettre majuscule. C’est un petit rien, mais qui change la vie.

