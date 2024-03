En attendant l’arrivée de Midjourney v6 en version bêta, l’outil de génération d’images par intelligence artificielle gagne un nouveau mode de fonctionnement : le turbo. Il permet de produire des visuels beaucoup plus rapidement, mais à un prix plus élevé.

C’est une nouvelle corde que Midjourney vient d’ajouter à son arc. Dans la matinée du 7 mars, la plateforme spécialisée dans la génération d’images par intelligence artificielle (IA) a annoncé la sortie d’un « mode turbo » pour la version 6 de Midjourney. Il est encore en phase de développement, pour un lancement final plus tard dans l’année.

Génération d’images plus rapide

Comme on peut le deviner, ce mode turbo a pour conséquence de générer des visuels beaucoup plus rapidement qu’avec les réglages courants. Selon les précisions apportées par Midjourney sur son canal Discord, une image produite avec le mode turbo est produite 3,5 fois plus rapidement (en 10 secondes au lieu de 35, en moyenne).

Ce coup d’accélérateur vient toutefois avec une condition : cela va puiser davantage dans les « crédits » de temps utilisation que les internautes ont avec leur formule d’abonnement. Selon Midjourney, ce mode coûte « deux fois plus cher » puisqu’il mobilise « les processeurs graphiques les plus rapides du monde. »

En bas, les modes à disposition avec Midjourney v6. // Source : Capture d’écran

Le fonctionnement du turbo nécessite de taper la commande « /turbo » sur Discord ou bien sur le tout récent site web mis en place par Midjourney. Une fois la commande passée, passez vos instructions comme d’habitude. Le retrait du mode turbo nécessite d’inscrire « /settings » et de décocher le mode pour en choisir un autre (normal ou relax).

Midjourney a lancé en décembre une version alpha de la v6 de son outil et travaille actuellement à l’arrivée de la version bêta. Cette nouvelle version est encore plus performante que les précédentes, en particulier dans des détails difficiles à dessiner, mais aussi dans la retranscription fidèle du texte qu’on lui donne à ajouter dans l’image.

